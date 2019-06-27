"Не стыдно?" Брежнева сделала признание о сексе

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе и рок-н-ролле.

Кроме того, на своей странице в Instagram артистка рассказала о том, что думает о наркозависимости.

Вера Брежнева LIGA.net

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"Ничего не имею против рок-н-ролла и секса (защищенного). А к наркотикам всегда было резко отрицательное отношение. Никогда не пробовала сама, для меня "наркотик" - это моя работа и мой драйв, страсть к жизни. Я часто встречаюсь с теми, кто стал или был наркозависимым и из-за этого инфицировался ВИЧ. Многие из них - не только продолжают бороться сами, но поддерживают и помогают другим", - написала Брежнева.

"Вера, я думал, что ты порядочная женщина. Ты не должна была так открыто говорить о сексе", "Тебе не стыдно заявлять публично о своей любви к сексу", "Вера все правильно пишет. Секс - это норма, а наркотики употребляют слабаки", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежневу пристыдили за дерзкий наряд на фоне роскошного красного авто в латексном черном боди с глубокими вырезами.

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