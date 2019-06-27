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"Не стыдно?" Брежнева сделала признание о сексе

5.4тЧитать материал на украинском

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе и рок-н-ролле.

Кроме того, на своей странице в Instagram артистка рассказала о том, что думает о наркозависимости.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

LIGA.net

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"Ничего не имею против рок-н-ролла и секса (защищенного). А к наркотикам всегда было резко отрицательное отношение. Никогда не пробовала сама, для меня "наркотик" - это моя работа и мой драйв, страсть к жизни. Я часто встречаюсь с теми, кто стал или был наркозависимым и из-за этого инфицировался ВИЧ. Многие из них - не только продолжают бороться сами, но поддерживают и помогают другим", - написала Брежнева.

"СЕКС, НАРКОТИКИ и РОК-Н-РОЛЛ" Ничего не имею против рок-н-ролла и секса ( защищённого) ❤️. А к наркотикам всегда было резко отрицательное отношение. Никогда не пробовала сама, для меня "наркотик" - это моя работа и мой драйв, страсть к жизни 💫. Сегодня 26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Я часто встречаюсь с теми, кто стал или был наркозависимым и из-за этого инфицировался ВИЧ. Многие из них - не только продолжают бороться сами, но поддерживают и помогают другим. Да, наркозависимость это болезнь. И как любая другая болезнь, может случиться с каждым. Давайте бороться с болезнью, а не с людьми, которым нужна поддержка и лечение. У каждого из них должна быть возможность избежать ВИЧ и такое же право на лечение, как и у всех остальных. Люблю всем сердцем и поддерживаю 🤗. Кто со мной - жду ваших ❤️ и комментариев.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Вера, я думал, что ты порядочная женщина. Ты не должна была так открыто говорить о сексе", "Тебе не стыдно заявлять публично о своей любви к сексу", "Вера все правильно пишет. Секс - это норма, а наркотики употребляют слабаки", - пишут в сети.

"Не стыдно?" Брежнева сделала признание о сексе
"Не стыдно?" Брежнева сделала признание о сексе
"Не стыдно?" Брежнева сделала признание о сексе
"Не стыдно?" Брежнева сделала признание о сексе
"Не стыдно?" Брежнева сделала признание о сексе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежневу пристыдили за дерзкий наряд на фоне роскошного красного авто в латексном черном боди с глубокими вырезами.

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Персона
Вера Брежнева
Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тфу грузинская подстилка!!!!!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это называется вброс!
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