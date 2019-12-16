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16 декабря • обновлено в 12:34
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Не стригитесь так! Главные антитренды причесок 2020 года

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Бьюти-тренды порой бессмысленны и беспощадны, но еще чаще они скоротечны. Чтобы оставаться в тренде нужно следить не только за модными показами и различными дизайнерами, но и за парикмахерской индустрией.

О том, какие прически не следует делать пишет издание "Единственная".

Не стригитесь так! Главные антитренды причесок 2020 года
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Филировка волос

Филировка волос — это техника, которая позволяет выстригать и как бы выдергивать некоторую часть волос. В самой технике нет ничего плохого, но это создает эффект "облысевшей" прически.

Не стригитесь так! Главные антитренды причесок 2020 года

Объем у макушки

Объемные укладки и стрижки в верхней части головы — это уже давно прошлый век. К таким стрижкам относится стрижка-каскад, при которой весь объем и внимание обращаются к верхней части головы и делают ее похожими на грибок.

Не стригитесь так! Главные антитренды причесок 2020 года

Асимметричные стрижки

Асимметричные стрижки — это ностальгия по 2005, когда мы вовсю стригли челки по диагонали и устраивали лесенку по всей длине волос.

Не стригитесь так! Главные антитренды причесок 2020 года

Мелирование

Мелирование волос в мягких и очень маленьких масштабах может выглядеть очень хорошо и актуально. Но покраска с белыми прямыми прядями подобно зебре стала устаревшей.

Не стригитесь так! Главные антитренды причесок 2020 года

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Автор
Мария Дидык
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