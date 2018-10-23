МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Не спрашивайте": пострадавшая в ДТП звезда "Дизель Шоу" сделала заявление

4.5тЧитать материал на украинском

Пострадавшая в аварии под Киевом актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко попросила не спрашивать о смертельном ДТП.

Обращение она обнародовала на своей странице в Instagram. Яна обратилась к журналистам и поклонникам с просьбой не придумывать диагнозы актерам и не спрашивать о том, выйдут ли они еще на сцену.

"Я уже дома, жива и здорова, все органы и части тела на месте. Огромная просьба к поклонникам и прессе: не пишите придуманные вами же диагнозы и прогнозы. Нам сейчас и так тяжело!", - написала актриса.

"Не спрашивайте": пострадавшая в ДТП звезда "Дизель Шоу" сделала заявление
Читайте также:
Смертельное ДТП с '' Дизель Шоу '': пострадал актриса сделала первое заявление

Также она добавила: единственное, что можно сделать в этой ситуации - это помолиться за здоровье актеров и поставить свечку за умершую Марину.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" утром 20 октября попал в аварию, погибла известная актриса Марина Поплавская, еще двое актеров госпитализированы.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
13
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги