"Не спрашивайте": пострадавшая в ДТП звезда "Дизель Шоу" сделала заявление

Пострадавшая в аварии под Киевом актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко попросила не спрашивать о смертельном ДТП.

Обращение она обнародовала на своей странице в Instagram. Яна обратилась к журналистам и поклонникам с просьбой не придумывать диагнозы актерам и не спрашивать о том, выйдут ли они еще на сцену.

"Я уже дома, жива и здорова, все органы и части тела на месте. Огромная просьба к поклонникам и прессе: не пишите придуманные вами же диагнозы и прогнозы. Нам сейчас и так тяжело!", - написала актриса.

Также она добавила: единственное, что можно сделать в этой ситуации - это помолиться за здоровье актеров и поставить свечку за умершую Марину.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" утром 20 октября попал в аварию, погибла известная актриса Марина Поплавская, еще двое актеров госпитализированы.