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"Не спасет нас клизма": Шнуров высмеял Украину из-за запрещенной СБУ певицы

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял Службу безопасности Украины (СБУ), после скандала с певицей Натальей Королевой.

Артистка, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, заявила о том, что ее композицию "Маленькая страна" признали экстремистской. Стихотворение Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.

"Не спасет нас клизма": Шнуров высмеял Украину из-за запрещенной СБУ певицы

Отравили, не спасет нас клизма.
Я не ссал, и ты, дружок, не ссы,
Находясь под гнетом экстремизма,
Русской термоядерной попсы.
Зарывать пора уже таланты,
В землю, как отходы от АЭС.
Мы мутанты, со времен Антанты,
Излучаем сущностный регресс.
Не пиши, не сочиняй! Не надо!
Ради рая или ради ада!
Все здесь вредно, радиоактивно.
Из отходов производства Илиада
Не выходит. А выходит песня,
Странная, как гриб лиловый. Филя
Здесь король! И хоть совсем убейся,
Нам не прыгнуть за пределы стиля.
Стиль попсовый, это стиль России.
Реализм, как есть, на автомате.
Песенок, ребятушки, просили?
Ну? А х*ли делать? Если надо, нате!
Отражение ландшафта и пейзажа,
Быта, языка, архитектуры.
Бытие здесь все пятиэтажно,
Песни вышли из самой фактуры.
Отравили, не спасет нас клизма.
Я не ссал, и ты, дружок, не ссы,
Находясь под гнетом экстремизма,
Русской термоядерной попсы.

Отравили, не спасёт нас клизма. Я не ссал, и ты, дружок, не ссы, Находясь под гнетом экстремизма, Русской термоядерной попсы. Зарывать пора уже таланты, В землю, как отходы от АЭС. Мы мутанты, со времён Антанты, Излучаем сущностный регресс. Не пиши, не сочиняй! Не надо! Ради рая или ради ада! Все здесь вредно, радиоактивно. Из отходов производства Илиада Не выходит. А выходит песня, Странная, как гриб лиловый. Филя Здесь король! И хоть совсем убейся, Нам не прыгнуть за пределы стиля. Стиль попсовый, это стиль России. Реализм, как есть, на автомате. Песенок, ребятушки, просили? Ну? А хули делать? Если надо, нате! Отражение ландшафта и пейзажа, Быта, языка, архитектуры. Бытие здесь всё пятиэтажно, Песни вышли из самой фактуры. Отравили, не спасёт нас клизма. Я не ссал, и ты, дружок, не ссы, Находясь под гнетом экстремизма, Русской термоядерной попсы.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Шнуров "подался в политику". Так, музыкант в конце февраля 2019 года вошел в состав совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Грешно смеяться над больными, ведь укроинство это заболевание мозга
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