"Не создана быть счастливой без мужчины": Лорак вызвала ажиотаж в сети новым фото

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж в сети новой фотографией. Она позировала в элегантном платье,которое подчеркнуло ее фигуру.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

"И голосиста, и красавица, но позы все хуже. Неужели фотограф не видит?", "Кривляка", "Сотни признаний в любви и красоте — пустота, без того, кто способен это оценить", "Да, женщина без мужчины не создана быть счастливой, не смотря на красоту", — пишут в сети.

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