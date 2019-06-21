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"Не создана быть счастливой без мужчины": Лорак вызвала ажиотаж в сети новым фото

2.2тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж в сети новой фотографией. Она позировала в элегантном платье,которое подчеркнуло ее фигуру.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram.com/anilorak

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"И голосиста, и красавица, но позы все хуже. Неужели фотограф не видит?", "Кривляка", "Сотни признаний в любви и красоте — пустота, без того, кто способен это оценить", "Да, женщина без мужчины не создана быть счастливой, не смотря на красоту", — пишут в сети.

"Не создана быть счастливой без мужчины": Лорак вызвала ажиотаж в сети новым фото
"Не создана быть счастливой без мужчины": Лорак вызвала ажиотаж в сети новым фото
"Не создана быть счастливой без мужчины": Лорак вызвала ажиотаж в сети новым фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ани Лорак
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