"Не создана быть счастливой без мужчины": Лорак вызвала ажиотаж в сети новым фото

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж в сети новой фотографией. Она позировала в элегантном платье,которое подчеркнуло ее фигуру.
Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Ани Лорак
instagram.com/anilorak
"И голосиста, и красавица, но позы все хуже. Неужели фотограф не видит?", "Кривляка", "Сотни признаний в любви и красоте — пустота, без того, кто способен это оценить", "Да, женщина без мужчины не создана быть счастливой, не смотря на красоту", — пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак со скандалом рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
31 января 2018-го Ани Лорак официально развелась с Налчаджиоглу.
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