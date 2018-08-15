Не соперница Лорак: названа победительница "Мисс Украина Вселенная 2018"

Победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018" стала 23-летняя уроженка Одессы Карина Жосан.

В ночь на 15 августа в Fairmont Grand Hotel Kyiv девушке вручили корону победительницы под бурные аплодисменты присутствующих, пишет "КП в Украине".

Блондинка поразила членов жюри не только модельной фигурой, но и ответами на вопросы во время интеллектуального конкурса.

Карина в 2017 году окончила Одесскую академию пищевых технологий по специальности отельно-ресторанный и туристический бизнес. С 16 лет девушка работает профессиональной моделью в Азии и Европе. Также она - популярный блогер.

Девушка говорит, что на конкурс шла за победой и мечтала оказаться на этой сцене с 12 лет.

"2018 - это мой год и я решила, почему бы и нет. Еще когда в 12 лет я увидела этот конкурс, то решила, что когда-нибудь наступит момент и я стану на эту сцену. Но я выжидала. Это должен был быть определенный возраст и опыт, - рассказала победительница.

Финал "Мисс Вселенная" пройдет 17 декабря в Бангкоке - именно в этот день Карина будет отмечать 24-й День рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в финале конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2018" также принимала участие любовница мужа известной украинской певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу Яна Беляева.