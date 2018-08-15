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СпортLady

Не соперница Лорак: названа победительница "Мисс Украина Вселенная 2018"

17.2тЧитать новость на украинском

Победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018" стала 23-летняя уроженка Одессы Карина Жосан.

В ночь на 15 августа в Fairmont Grand Hotel Kyiv девушке вручили корону победительницы под бурные аплодисменты присутствующих, пишет "КП в Украине".

Блондинка поразила членов жюри не только модельной фигурой, но и ответами на вопросы во время интеллектуального конкурса.

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Miss Universe Ukraine 2018 is Karina Zhosan @karina_zhosan

Публикация от Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe)

Miss Universe Ukraine 2018 is Karina Zhosan @karina_zhosan

Публикация от Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe)

Карина в 2017 году окончила Одесскую академию пищевых технологий по специальности отельно-ресторанный и туристический бизнес. С 16 лет девушка работает профессиональной моделью в Азии и Европе. Также она - популярный блогер.

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Девушка говорит, что на конкурс шла за победой и мечтала оказаться на этой сцене с 12 лет.

"2018 - это мой год и я решила, почему бы и нет. Еще когда в 12 лет я увидела этот конкурс, то решила, что когда-нибудь наступит момент и я стану на эту сцену. Но я выжидала. Это должен был быть определенный возраст и опыт, - рассказала победительница.

Финал "Мисс Вселенная" пройдет 17 декабря в Бангкоке - именно в этот день Карина будет отмечать 24-й День рождения.

Что бы вы ближе могли познакомится с участницами конкурса @missukraine_universe,наши организаторы решили задать нам интересные и достаточно глубокие вопросы! Поэтому всем тем,кто хочет познакомиться со мной поближе,делюсь с вами моими ответами,в которых вы можете узнать некие факты обо мне🤗 1)Какая книга произвела самое большое влияние на формирование вашей личности? -С момента как я научилась читать и по сей день,мне посчастливилось прочесть не мало книг разных жанров и авторов,и по какой-то чудной случайности ,в мои руки попадали именно те книги,которые отображали мою жизнь именно на момент их прочтения. Не могу выделить какую-то одну,каждая из прочитанных книг меня чему-то научили,о чем-то заставили задуматься. Просто скажу о том,что последняя мною прочитанная книга ,это работа Робина Шарма "Монах который прощал свой Ferrari"! Всем рекомендую! 2)Какими волонтерскими проектами Вы занимались и какие хотели бы воплотить в жизнь? -Это очень свежий для меня вопрос)Именно в этом году,буквально пару месяцев назад я участвовала в крупной благотворительной акции для привлечения средств в помощь детям сиротам Кении. Это только начало! Мне бы очень хотелось иметь возможность реализоваться в этом в родной стране,так как подобная проблема,к огромному сожалению,нам тоже не чужда. 3)Охарактеризуйте себя в трёх словах -Целеустремленная! Отзывчивая! Ответственная! И как говорят у нас в Одессе: "И это только РАЗ!" 4)Если не красота спасёт мир,тогда что? -У меня перманентное отношение к этому определению. Я считаю,что мир спасёт разум и чувство меры,но если при этом разум будет хорош собой ,то наши шансы на спасение только увеличатся😉 5)Расскажите про любовь в вашей жизни? -С самого моего рождения я нахожусь в атмосфере абсолютной любви. Любовь в семье,любовь в воспитании и формировании меня как личности. Любовь-главная движущая сила человека и все в моей жизни за что бы я не бралась и чем бы не занималась спровоцированно великой силой любви. 6)Если Ваше имя прозвучит в финале конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018" и вас голосят победительницей конкурса,какая будет Ваша первая мысль? Читайте ниже⬇️

Публикация от 🌟K A R I N A Z H O S A N🌟 (@karina_zhosan)

Des-pa-cito🎶🔥#spain #madrid

Публикация от 🌟K A R I N A Z H O S A N🌟 (@karina_zhosan)

Speechless🌍💙#switzerland #swiss

Публикация от 🌟K A R I N A Z H O S A N🌟 (@karina_zhosan)

Как сообщал OBOZREVATEL, в финале конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2018" также принимала участие любовница мужа известной украинской певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу Яна Беляева.

Персона
Ани Лорак
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Igraev Alex
Igraev Alex
Украина Вселенная? Это даже круче глобуса украины)
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Одесса рулит
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