Не смогли подкупить людей? Появились знаковые фото из Москвы

На российский фестиваль Meat&Beat, организованный властями в московском парке Горького, практически никто не пришел из-за масштабных акций протеста.

Как сообщает Telegram-канал "Проект Сноб – Новости", в основном прибывшие собрались исключительно из-за Егора Крида, но даже такая знаковая фигура не смогла подкупить москвичей.

"А вот так сейчас на фестивале Meat&Beat, который устроили власти Москвы в парке Горького. Навесы рядом с мясными лавками пустуют. Небольшая группа людей собралась возле сцены. Уже успела выступить группа "Градусы", на очереди Бьянка, но все ждут Егора Крида", – сказано в сообщении.

Власти организовали фестиваль - пришло мало людей "Проект Сноб – Новости"

Мало людей пришло на фестиваль "Проект Сноб – Новости"

В рамках фестиваля ожидалось, что выступят также: Полина Гагарина, OQJAV, Клава Кока, MANIZHA, Рита Дакота, Amchi, Звонкий, MC Doni. Сергей Матвиенко и Екатерина Варнава были названы ведущими фестиваля. Однако последняя заявила, что мероприятие ведет не она в ответ на многочисленные упреки и угрозы.

Люди на протестах в Москве Лентач

Фестиваль Лентач

Многие знаменитости в момент проведения фестиваля отправились на массовые акции протестов. Среди них оказались,: Юрий Дудь, Oxxxymiron,Fаce и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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