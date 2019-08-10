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Не смогли подкупить людей? Появились знаковые фото из Москвы

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На российский фестиваль Meat&Beat, организованный властями в московском парке Горького, практически никто не пришел из-за масштабных акций протеста.

Как сообщает Telegram-канал "Проект Сноб – Новости", в основном прибывшие собрались исключительно из-за Егора Крида, но даже такая знаковая фигура не смогла подкупить москвичей.

"А вот так сейчас на фестивале Meat&Beat, который устроили власти Москвы в парке Горького. Навесы рядом с мясными лавками пустуют. Небольшая группа людей собралась возле сцены. Уже успела выступить группа "Градусы", на очереди Бьянка, но все ждут Егора Крида", – сказано в сообщении.

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Власти организовали фестиваль - пришло мало людей

Власти организовали фестиваль - пришло мало людей

"Проект Сноб – Новости"

Мало людей пришло на фестиваль

Мало людей пришло на фестиваль

"Проект Сноб – Новости"

В рамках фестиваля ожидалось, что выступят также: Полина Гагарина, OQJAV, Клава Кока, MANIZHA, Рита Дакота, Amchi, Звонкий, MC Doni. Сергей Матвиенко и Екатерина Варнава были названы ведущими фестиваля. Однако последняя заявила, что мероприятие ведет не она в ответ на многочисленные упреки и угрозы.

Люди на протестах в Москве

Люди на протестах в Москве

Лентач

Фестиваль

Фестиваль

Лентач

Не уверена, что проявление гражданской позиции - это писать оскорбления и угрозы в адрес человека, но мне за эти пару дней так часто предлагали сгореть в Аду, что аж насморк начался😂 Боюсь, я пока вас разочарую. Гореть в аду не собираюсь, а вот тем, кто активно оставлял у меня на странице комментарии с дерзкими и уверенными проклятиями - советую вам карму свою почистить добрыми делами. Для тех, кто засомневался, что делать 10 августа, и моя персона стала этим сомнениям почему-то причиной - уточню, что в эту субботу мероприятие в Парке Горького веду не я. #photo @dvelichko

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

Многие знаменитости в момент проведения фестиваля отправились на массовые акции протестов. Среди них оказались,: Юрий Дудь, Oxxxymiron,Fаce и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия Москва
Теги
протест митинг
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Искандеров Равиль
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