Не смогли подкупить людей? Появились знаковые фото из Москвы

На российский фестиваль Meat&Beat, организованный властями в московском парке Горького, практически никто не пришел из-за масштабных акций протеста.
Как сообщает Telegram-канал "Проект Сноб – Новости", в основном прибывшие собрались исключительно из-за Егора Крида, но даже такая знаковая фигура не смогла подкупить москвичей.
"А вот так сейчас на фестивале Meat&Beat, который устроили власти Москвы в парке Горького. Навесы рядом с мясными лавками пустуют. Небольшая группа людей собралась возле сцены. Уже успела выступить группа "Градусы", на очереди Бьянка, но все ждут Егора Крида", – сказано в сообщении.
Власти организовали фестиваль - пришло мало людей
"Проект Сноб – Новости"
Мало людей пришло на фестиваль
"Проект Сноб – Новости"
В рамках фестиваля ожидалось, что выступят также: Полина Гагарина, OQJAV, Клава Кока, MANIZHA, Рита Дакота, Amchi, Звонкий, MC Doni. Сергей Матвиенко и Екатерина Варнава были названы ведущими фестиваля. Однако последняя заявила, что мероприятие ведет не она в ответ на многочисленные упреки и угрозы.
Люди на протестах в Москве
Лентач
Фестиваль
Лентач
Не уверена, что проявление гражданской позиции - это писать оскорбления и угрозы в адрес человека, но мне за эти пару дней так часто предлагали сгореть в Аду, что аж насморк начался😂 Боюсь, я пока вас разочарую. Гореть в аду не собираюсь, а вот тем, кто активно оставлял у меня на странице комментарии с дерзкими и уверенными проклятиями - советую вам карму свою почистить добрыми делами. Для тех, кто засомневался, что делать 10 августа, и моя персона стала этим сомнениям почему-то причиной - уточню, что в эту субботу мероприятие в Парке Горького веду не я. #photo @dvelichko
Многие знаменитости в момент проведения фестиваля отправились на массовые акции протестов. Среди них оказались,: Юрий Дудь, Oxxxymiron,Fаce и многие другие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.
В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.
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