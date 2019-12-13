"Не смогла за себя постоять": Шарлиз Терон стала жертвой сексуальных домогательств

Известная голливудская актриса и модель Шарлиз Терон призналась, что была жертвой сексуальных домогательств.

По словам 44-летней красавицы, это произошло еще в начале ее карьерного пути, передает издание The Daily Mail.

"Режиссер фильма вел себя очень некрасиво и откровенно меня домогался. Я была еще очень юна и не знала, как реагировать в подобных ситуациях. Он сидел и наслаждался своей властью, а я будто впала в ступор. Ужасное чувство. Я все еще злюсь, что тогда не смогла за себя постоять", – вспомнила она о своих первых пробах.

Шарлиз Терон рассказала о домогательствах instagram/charlizeafrica

По словам Шарлиз, ей тогда казалось, что все устроено именно так в Голливуде, потому просто оставила этот опыт в своем сердце.

"Только потом я осознала, что нужно всегда себя защищать от таких агрессоров. Но то первое прослушивание я помню до сих пор", — добавила Терон.

Шарлиз Терон instagram/charlizeafrica

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно солиста популярной российской группы "Корни" Александра Бердникова обвинили в сексуальных домогательствах.

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