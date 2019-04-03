"Не слушайте соседа!" Олег Скрипка обратился к украинцам из-за выборов

Музыкант и шоумен Олег Скрипка призвал украинцев принимать решения спокойно и взвешенно, а информацию касательно президентских выборов-2019 тщательно проверять.

Эмоциональные действия и не подкрепленные фактами мнения только повредят честному избирательному процессу, отметил музыкант в комментарии журналистам OBOZREVATEL.

"Мы воспринимаем много информации эмоционально. Паника, все пропало – в одних с одной стороны, в других с другой. Надо понимать, что вся информация, которую мы имеем в голове – только интерпретация", – подчеркнул Скрипка.

Олег Скрипка Скрин видео

"Я знаю лично многих кандидатов в президенты, по крайней мере всю первую тройку-четверку. Это хорошие, достойные люди на самом деле. Никто не сдаст Украину, никто ее не предаст", – продолжил он.

Лидер группы "ВВ" отметил, что время покажет, насколько эти люди будут эффективными. Однако, как считает он, никакой катастрофы не будет в любом случае.

"Будет господин Порошенко президентом – мы примерно себе представляем, какой он будет президент. Думаю, низкие результаты первого тура его точно "взбодрят". Тем более, если Володя [Зеленский] выигрывает, придут "свежие мозги", начнут что-то по-свежему делать", – сказал Скрипка.

"Я всегда прошу больше вникать в информацию. Не слушать, что там сосед сказал, или все эмоционально воспринимать", – обратил внимание шоумен.

Он посоветовал украинцам искать информацию о кандидатах в президенты страны самостоятельно, например, в интернете, а также слушать их выступления в формате прямой речи, желательно без монтажа.

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Олег Скрипка откровенно рассказал о ''пьяных'' корпоративах в Москве, признавшись, что самые странные его выступления произошли именно в столице России.

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