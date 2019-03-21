"Не скажу, кто мама": парализованный актер из "Интернов" стал папой

Российский актер Евгений Волоцкий, известный по ролям в сериалах "Интерны" и "Оттепель", стал папой.

Как сообщает "Комсомольская правда", три года назад он неудачно прыгнул в море и сломал позвоночник, после чего его пытались поставить на ноги всем миром, но ничего не получилось.

Уточняется, что после серьезной травмы Волоцкий расстался с девушкой, а карьеру актера пришлось переформатировать. Сейчас он занимается озвучкой. А спустя годы продолжил путешествовать, и даже стал папой.

Евгений Волоцкий "Интерны" / Кинотеатр.ру

У 36-летнего артиста родился сын Артем, однако, кем является его мама, неизвестно. Журналисты созвонились с Евгением, но он решил не комментировать свою семейную жизнь.

"Кто мама, говорить не хочу, да и он как раз сейчас спит", – ответил актер и положил трубку. Стоит отметить, что он часто постит фотографии с малышом в своем Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно известный белорусский певец и музыкант Сергей Михалок в третий раз стал папой в 47 лет.

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