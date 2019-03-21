МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Не скажу, кто мама": парализованный актер из "Интернов" стал папой

2.5тЧитать материал на украинском

Российский актер Евгений Волоцкий, известный по ролям в сериалах "Интерны" и "Оттепель", стал папой.

Как сообщает "Комсомольская правда", три года назад он неудачно прыгнул в море и сломал позвоночник, после чего его пытались поставить на ноги всем миром, но ничего не получилось.

Уточняется, что после серьезной травмы Волоцкий расстался с девушкой, а карьеру актера пришлось переформатировать. Сейчас он занимается озвучкой. А спустя годы продолжил путешествовать, и даже стал папой.

Новости
''Мама года!'' Бабкин показал беременную жену

Евгений Волоцкий

Евгений Волоцкий

"Интерны" / Кинотеатр.ру

У 36-летнего артиста родился сын Артем, однако, кем является его мама, неизвестно. Журналисты созвонились с Евгением, но он решил не комментировать свою семейную жизнь.

"Кто мама, говорить не хочу, да и он как раз сейчас спит", – ответил актер и положил трубку. Стоит отметить, что он часто постит фотографии с малышом в своем Instagram.

McDonald's 🍔🍟😋😋

Допис, поширений Евгений Волоцкий (@volotskiy)

Поликлишка) )

Допис, поширений Евгений Волоцкий (@volotskiy)

Мой Артем

Допис, поширений Евгений Волоцкий (@volotskiy)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно известный белорусский певец и музыкант Сергей Михалок в третий раз стал папой в 47 лет.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Россия
Теги
сериалшоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения