"Не считаю это новостью": украинский нардеп внезапно вышла замуж

Депутат от партии "Народный фронт", председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики в Верховной Раде Виктория Сюмар вышла замуж.

Ее избранником стал бывший первый заместитель мэра Ирпеня, активист Дмитрий Христюк. Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook.

Политик отметила, что не считает свое замужество новостью, а о событии она сообщает только друзьям и близким.

"Я знаю его с 2014 года, из самых тяжелых времен своей жизни. Я тогда работала в СНБО, Дмитрий создавал первые добровольческие батальоны, будучи заместителем губернатора Киевщины, мы помогали друг другу. Мне всегда нравились сильные и умные мужчины, которые умеют делать дела. Шесть лет в спецподразделении "Альфа", советник министра МЧС, председатель Баришивськои районного совета, был активистом Майдана и обеспечивал безопасность одного из лидеров Майдана Кличко", - написала Сюмар.

"Он оберегает нашу семью. Я горжусь, что мой муж - двукратный чемпион мира по боевому самбо, рядом с ним - уютно и безопасно", - добавила Виктория.

Отметим, это второй брак Сюмар.она была замужем за политологом Виктором Тараном, с которым развелась в декабре 2017 года.

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