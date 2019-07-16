"Не рот, а помойка!" Алибасов врезал подруге в прямом эфире

Российский продюсер Бари Алибасов, который недавно отравился средством для чистки труб "Крот", накинулся на свою подругу Лиану с кулаками в прямом эфире.

Это произошло во время программы "Пусть говорят" на пропагандистском "Первом канале", где обсуждался недуг артиста (чтобы посмотреть, как Алибасов накинулся на подругу, проскролльте до конца страницы).

Алибасов врезал подруге

В частности, Лиана нелицеприятно начала высказываться по поводу женитьбы Алибасова на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Это вызвало гнев продюсера.

Алибасов врезал подруге в прямом эфире Кадр из видео

"За что ее уважать? Надо почитать память своего мужа, а не по этим мотаться в 82 года. Известный режиссер! Я грязь не лью. Грязь сама она льет на себя", – кричала подруга Алибасова.

Алибасова разозлила подруга Кадр из видео

В ответ продюсер встал и накинулся на Лиану, из-за чего она начала кричать: "Ты чего делаешь?!" После этого женщина взяла в руки телефон, расплакалась и вышла из зала. Ведущий задал вопрос, зачем Алибасов поднял руку. "Не оскорбила? А вылила целый гнусный… помои. Не рот, а помойка!" – воскликнул Алибасов.

Как сообщал OBOZREVATEL,:

4 июня российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.

В СМИ 5 июня появилась информация, будто он умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.

Его сестра заявляла, что отравил продюсера намеренно кто-то из членов семьи жены.

17 июня артиста выписали из больницы, после чего он начал активно давать комментарии СМИ.

Еще одним скандалом стали выводы экспертов, что Алибасов инсценировал отравление для пиара своей группы.

В ответ на нападки продюсер прошел повторную экспертизу в другой клинике и обнародовал данные обследования.

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