Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Не рот, а помойка!" Алибасов врезал подруге в прямом эфире

Читать материал на украинском

Российский продюсер Бари Алибасов, который недавно отравился средством для чистки труб "Крот", накинулся на свою подругу Лиану с кулаками в прямом эфире.

Это произошло во время программы "Пусть говорят" на пропагандистском "Первом канале", где обсуждался недуг артиста (чтобы посмотреть, как Алибасов накинулся на подругу, проскролльте до конца страницы).

Алибасов врезал подруге

Алибасов врезал подруге

В частности, Лиана нелицеприятно начала высказываться по поводу женитьбы Алибасова на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Это вызвало гнев продюсера.

Алибасов врезал подруге в прямом эфире

Алибасов врезал подруге в прямом эфире

Кадр из видео

Новости
"Наследие для животных": Алибасов объяснил скандал вокруг завещания

"За что ее уважать? Надо почитать память своего мужа, а не по этим мотаться в 82 года. Известный режиссер! Я грязь не лью. Грязь сама она льет на себя", – кричала подруга Алибасова.

Алибасова разозлила подруга

Алибасова разозлила подруга

Кадр из видео

В ответ продюсер встал и накинулся на Лиану, из-за чего она начала кричать: "Ты чего делаешь?!" После этого женщина взяла в руки телефон, расплакалась и вышла из зала. Ведущий задал вопрос, зачем Алибасов поднял руку. "Не оскорбила? А вылила целый гнусный… помои. Не рот, а помойка!" – воскликнул Алибасов.

Как сообщал OBOZREVATEL,:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес скандалы Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
14
Смешно
1
Интересно
1
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel