Не работают мышцы лица, трудно говорить: как выглядит разбитый инсультом Борис Моисеев

Российский певец Борис Моисеев 4 марта отмечает свой день рождения. Ему исполняется 66 лет.

В последнее время об артисте слышно мало. В 2010 году Моисеев перенес инсульт, от которого так и не смог полностью отойти. OBOZREVATEL выяснял, как живет, чем сейчас занимается и как выглядит Борис Моисеев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Борис Моисеев фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в тюрьме в Могилеве, Беларусь, – мать Бориса была политзаключенной.

Окончив школу, Борис Моисеев уехал в Минск, где закончил хореографическое училище как классический танцовщик.

Моисеев работал в Харьковском театре оперы и балета, начав с должности артиста и закончив хореографом-постановщиком.

Борис Моисеев в молодости instagram.com/bmoiseevpro

В 1978 году создал танцевальное трио "Экспрессия", в котором он танцевал с двумя девушками и которое выступало в знаменитом в те годы юрмальском варьете "Юрас перле". Там талантливых танцоров заметила Алла Пугачева и пригласила работать в своем шоу.

В конце 80-х трио Моисеева вышло из труппы Пугачевой и решило выступать сольно: они выступали в клубах Италии, Франции и Америки.

Борис Моисеев в трио "Экспрессия" instagram.com/bmoiseevpro

Первый альбом Моисеева "Дитя порока" вышел в 1996 году. На своих выступлениях артист создавал шоу, пел, танцевал, эпатировал публику всевозможными выходками. Из дебютного альбома хитами стали "Танго кокаин", "Дитя порока", "Эгоист". А через два года вышла пластинка "Праздник! Праздник!".

В конце 90-х были популярны хиты Моисеева "Глухонемая любовь", "Голубая луна", "Щелкунчик", "Чёрный бархат". Позже появились хиты "Звездочка" (1999), "Две свечи" (2000), "Сексуальная революция" (2001). В 2004 году Борис Моисеев вместе с Людмилой Гурченко записал песню "Петербург-Ленинград", которая отмечена рядом премий.

В дуэте с французским певцом Нильдой Фернандесом Моисеев исполнил другой хит "Когда забудешь ты меня" ("На перекрестке двух дорог").В ноябре 2010 года Борис Моисеев ушел от продюсера Евгения Фридлянда, с которым проработал более десяти лет.

А в декабре 2010 года Моисеев перенес инсульт, после которого так и не смог полностью восстановиться – у него работают не все мышцы лица и затруднена речь. Кроме того, на лице Бориса появилось новообразование, причиной возникновения которого, по данным СМИ, могло стать пристрастие к сигаретам.

Сейчас Борис Моисеев чувствует себя неплохо, но возвращаться на сцену он не планирует.

Отметим, Борис Моисеев стал одним из первых гей-певцов в России, совершивших каминг-аут. По его собственным словам, он "никогда не скрывал своей ориентации и в прошлом часто за это получал". Однако в 2010 году Борис Моисеев заявил, что не является геем и все эти годы лгал по поводу своей ориентации, создавая себе имидж и добиваясь славы.

В августе 2010 года Моисеев заявил, что намерен жениться на американке Адель Тодд, однако этого так и не произошло.

Сейчас Борис живет уединенно в квартире, которую полностью перестроил после болезни. По слухам, финансовую поддержку Моисееву по-прежнему оказывают Алла Пугачева, а также вдова Иосифа Кобзона Нелли.

Концертный директор Моисеева Сергей Горох сообщил прессе, что певец живет жизнью обычного пенсионера. Артист часами сидит в социальных сетях, ходит на концерты и спектакли, каждый год ездит в Майами и Юрмалу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Моисеев посетил юбилейный концерт близкой подруги Аллы Пугачевой. Артист очень плохо ходил и не передвигался самостоятельно. А организатор его концертов Сергей Лавров в программе "Ты не поверишь!" рассказал, что Борис Моисеев живет в полном одиночестве, от него отвернулись друзья и знакомые.

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