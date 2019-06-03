ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Не пустили на родину!" Запрещенная в Украине Королева наехала на СБУ

1.7тЧитать материал на украинском

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, возмутилась тем, что на одном из каналов транслировали ее концерт, с которым звезду не пустили приехать на родину.

Так, об этом Королева рассказала на своей странице в Instagram. "Сегодня "Интер" транслировал мой концерт, с которым меня не пустили приехать на мою родину! Но я знаю, что для музыки и хороших песен нет предела и запретов. Мой зритель, я очень жду нашей встречи и верю, что рано или поздно это произойдет. Спасибо "Интер", соединяющий наши сердца! С любовью, ваша Наташа", — высказалась Королева.

Наташа Королева

Наташа Королева

Фото из Instagram

Новости
"Оказалась в пролете": запрещенная в Украине Королева обиделась на Пугачеву

сьогодні телеканал Інтер транслює мій концерт з яким мене не пустили приїхати на мою батьківщину !!! Але я знаю що для музики і добрих хороших пісень немає меж і заборон !!! мій глядач я дуже чекаю нашої зустрічі і вірю що рано чи пізно це станеться !!! Дякую Інтер що з'єднуєш наші серця! з любов'ю ваша Наташа !!! #украина #киев #одесса #харьков #днепропетровск #полтава #львов #винница #кривойрог #интер #наташакоролева #символюности #деньрождения #бандакоролевой

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Королева разразилась грубой критикой в адрес скандала, произошедшем в Украине вокруг песенного конкурса Евровидение-2019.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Наташа Королева
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
31
9
Смешно
1
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Наехала на сбу?...на мозг себе не наехала???...на родину ее не пускают...это как же??? На фсб пусть наедет...вообще из рашки не выпустят)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Всем известно что Интер про российский канал, кто его нах смотрит. И нах Королёва вообще сдалась, убогая певичка... :)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Mdn Ndm
Mdn Ndm
https://youtu.be/ol4qOmrSJD8
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения