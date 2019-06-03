"Не пустили на родину!" Запрещенная в Украине Королева наехала на СБУ

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, возмутилась тем, что на одном из каналов транслировали ее концерт, с которым звезду не пустили приехать на родину.

Так, об этом Королева рассказала на своей странице в Instagram. "Сегодня "Интер" транслировал мой концерт, с которым меня не пустили приехать на мою родину! Но я знаю, что для музыки и хороших песен нет предела и запретов. Мой зритель, я очень жду нашей встречи и верю, что рано или поздно это произойдет. Спасибо "Интер", соединяющий наши сердца! С любовью, ваша Наташа", — высказалась Королева.

Наташа Королева Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Королева разразилась грубой критикой в адрес скандала, произошедшем в Украине вокруг песенного конкурса Евровидение-2019.

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