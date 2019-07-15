"Не просыхала": журналисты рассказали о тяжелом алкоголизме Волочковой

Российская журналистка Ирина Шихман и режиссер Никита Лойк рассказали о тяжелом алкоголизме балерины Анастасии Волочковой.

Подробностями они поделились в интервью программе "Говорящие Головы", которая выходит на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Анастасия Волочкова Фото: Утро

"Я очень долго уговаривал Иру позвать на интервью Анастасию Волочкову, но в результате ее позвала Ксения Собчак — это было печальное зрелище с обеих сторон. Ира была категорически против, потому что мы когда-то снимали фильм о Волочковой. Человек в течении съемок не просыхал, вел себя отвратительно, на интервью она попросила явиться исключительно с вином. Затем все это выпила, а на утро должна была ехать в командировку с Ирой в Петербург", — рассказал Лойк.

Ирина Шихман и Никита Лойк Фото: скриншот с видео

Также Шихман добавила, что Волочкова тогда им чуть не сорвала съемки. Поэтому она больше никогда не хочет с ней работать.

"Она опоздала на поезд в Петербург, потом забыла паспорт. У нас тогда была вся командировка под угрозой срыва. В общем, это было печально, ужасно, я все это показала в фильме, когда его писала. Но я больше не хочу работать с этим никогда. Мне про этого человека уже все понятно и больше ничего выяснять не хочется", — подытожила Ирина.

Анастасия Волочкова Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова делилась с поклонниками вульгарным снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.

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