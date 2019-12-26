Не признает новую маму? Стало известно о проблемах Петросяна с единственной дочкой

Дочь российского юмориста Евгения Петросяна, который в начале декабря женился на молодой любовнице, Викторина не хочет общаться с отцом.

Как сообщает КП, недавно девушка, которая уже много лет живет в Америке, прилетела в Москву. Однако поселиться Викторина решила не у отца, а у своей мачехи Елены Степаненко.

Евгений Петросян с дочкой Викториной Tele.ru

Сообщается, что после развода пары единственная дочь Петросяна стала на сторону Степаненко и отказалась общаться с отцом.

"Женя мне сказал, что Викторина в Москве, но с ним на связь не выходит. Женя не знает, что они со Степаненко делают, но ему сказали, что замышляют что-то против него", — рассказал друг юмориста Георгий Терехов в эфире "Пусть говорят".

Евгений Петросян с дочкой Викториной и Еленой Степаненко woman.ru

Также о сложных отношениях дочери и отца рассказал и адвокат Петросяна Сергей Жорин.

"Викторина негативно настроена к разделу имущества. Вероятно, она уже видит себя наследницей. Викторина, по каким-то причинам, заняла сторону Степаненко, к папе настроена очень воинственно", — говорит Жорин.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Факты

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в росСМИ появилась информация о том, что 74-летний российский комик Евгений Петросян и его 30-летняя жена Татьяна Брухунова готовятся стать родителями.

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