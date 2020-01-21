Главная Новости
21 января • обновлено в 08:31
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Не повезло девочке с внешностью": Брежневу затравили за фото с дочкой

6.1т
Читать материал на украинском

Украинская певица Вера Брежнева впервые за долгое время поделилась фотографиями с мужем Константином Меладзе и 10-летней дочкой Сарой.

Однако снимки, опубликованные на странице артистки в Instagram, в пух и прах раскритиковали в сети.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram @ververa

Новости
"Поздно возвращаться назад": Брежнева намекнула на развод с Меладзе

Так, певица показала в соцсети фото с отдыха в Италии. На одном из снимков Вера позирует с мужем Константином, на другом – сфотографирована ее младшая дочь Сара.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Instagram @ververa

Дочь Веры Брежневой Сара

Дочь Веры Брежневой Сара

Instagram @ververa

Вера Брежнева с Константином Меладзе и дочкой Сарой

Вера Брежнева с Константином Меладзе и дочкой Сарой

Instagram @ververa

Впрочем, поклонники тут же принялись критиковать звезду. В частности, пользователи обратили внимание на разницу в возрасте между супругами, а также на внешность Сары.

"Не повезло девочке с внешностью": Брежневу затравили за фото с дочкой
"Не повезло девочке с внешностью": Брежневу затравили за фото с дочкой
"Не повезло девочке с внешностью": Брежневу затравили за фото с дочкой
"Не повезло девочке с внешностью": Брежневу затравили за фото с дочкой
"Не повезло девочке с внешностью": Брежневу затравили за фото с дочкой
"Не повезло девочке с внешностью": Брежневу затравили за фото с дочкой
"Не повезло девочке с внешностью": Брежневу затравили за фото с дочкой

Примечательно, что негативные комментарии шокировали и звездных друзей Брежневой. Так, ответить подписчикам певицы решила модель Наталья Водянова:

"Не повезло девочке с внешностью": Брежневу затравили за фото с дочкой

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно старшая дочь Брежневой Соня Киперман показала точеную талию в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию в сети.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Вера Брежнева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
11
Смешно
2
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги