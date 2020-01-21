"Не повезло девочке с внешностью": Брежневу затравили за фото с дочкой

Украинская певица Вера Брежнева впервые за долгое время поделилась фотографиями с мужем Константином Меладзе и 10-летней дочкой Сарой.
Однако снимки, опубликованные на странице артистки в Instagram, в пух и прах раскритиковали в сети.
Вера Брежнева
Instagram @ververa
Так, певица показала в соцсети фото с отдыха в Италии. На одном из снимков Вера позирует с мужем Константином, на другом – сфотографирована ее младшая дочь Сара.
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Instagram @ververa
Дочь Веры Брежневой Сара
Instagram @ververa
Вера Брежнева с Константином Меладзе и дочкой Сарой
Instagram @ververa
Впрочем, поклонники тут же принялись критиковать звезду. В частности, пользователи обратили внимание на разницу в возрасте между супругами, а также на внешность Сары.
Примечательно, что негативные комментарии шокировали и звездных друзей Брежневой. Так, ответить подписчикам певицы решила модель Наталья Водянова:
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно старшая дочь Брежневой Соня Киперман показала точеную талию в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию в сети.
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