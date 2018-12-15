''Не поверите'': Путин рассказал о последнем обещании Кобзону

Президент России Владимир Путин заявил, что обещал покойному певцу Иосифу Кобзону сходить с ним в цирк.

На заседании Совета по культуре и искусству, который проходит в Петербурге, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный обратил внимание, что Путин все время делает пометки и записи. "Вы можете туда записать: надо сходить в цирк?" "И в 2019 году мы вас ждём в Большом московском цирке на столетие (российского циркового искусства)", - сказал он, передают РИАновости.

На это Путин ответил, что такая пометка уже сделана. "Не поверите, как раз и записал. Но записал ещё и фамилию Кобзон, Иосиф Давыдович меня многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, но, к сожалению, его уже нет. Но я ему обещал, что я сделаю это. Посмотрим, когда это будет удобнее, сделаю обязательно", - сказал Путин.

Иосиф Кобзон ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Перед этим Кобзон сутки пролежал в коме.

В "ДНР" поглумились над смертью российского музыканта и депутата Иосифа Кобзона, которому в 2015 году главарь террористов Александр Захарченко вручил орден "героя ДНР".

Последние годы жизни Кобзон не единожды оказывался в центре внимания СМИ из-за своих ярых и довольно грубых высказываний в адрес Украины. Исполнитель охотно комментировал события на Евромайдане, решение страны о евроинтеграции - все это артист зачастую назвал "мракобесием" "больной" или "сумасшедшей" страны.

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