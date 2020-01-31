"Не поверила!" Журналистка разожгла среди украинцев спор постом о безопасном сексе и детях

Известная блогерша и журналистка Маша Арзамасова написала пост, в котором заявила, что презерватив не является надежным методом контрацепции.

В частности, на своей странице в Instagram Маша рассказала о случае ее приятельницы, которая забеременела от незнакомого парня.

Маша Арзамасова Instagram @masha_davay

"Приятельница рассказала мне, как забеременела от секса с незнакомым парнем. Моя первая реакция была: "Блин! Взрослые же люди. Почему не предохранялись?" Оказалось, что предохранялись. Презервативом. Но я снова не поверила. Значит неправильно использовали, решила я. Поздно надели, не придерживали, вынимая, он слетел, затекло – бог знает что еще. Но ничего этого не было. Я задавала сотни уточняющих вопросов и понимала, что пользовались правильно, но вуаля – беременность случилась. Почему мне так не хотелось верить в эту возможность и искать ошибки? Потому что этот случай делал шатким мой мирок, в котором я убеждена, что если я всегда предохраняюсь, то со мной такого никогда не случится", – пишет Маша.

Журналистка призывает не осуждать людей:

"По сути моя знакомая, когда рассказывала историю про беременность, хотела не сто тысяч вопросов про презерватив, а поддержки. Ее же хотят жертвы насилия, люди, попавшие в беду. И если подумать, с меня не станет вместо очередного осуждения сказать: "Жизнь была к тебе несправедлива, я очень понимаю твою боль, крепко обнимаю и готова оказать помощь по мере своих возможностей".

Маша Арзамасова Instagram @masha_davay

Кроме того, девушка отмечает, что презерватив не дает полную защиту от нежелательной беременности:

"При идеальном использовании презервативов вероятность наступления беременности в течение года составляет 2% (при реальном 18%). Но надо понимать, что 98% или даже 82% защиты – это очень много по сравнению с нулем".

Маша Арзамасова Instagram @masha_davay

Столь откровенный пост Арзамасовой вызвал бурные обсуждения среди пользователей:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алена Водонаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором прокомментировала послание президента России Владимира Путина. В частности, звезда заявила, что ради материнского капитала "отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать".

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