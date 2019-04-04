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/Люди

"Не поможет фаллоимитатор": Волочкова устроила Собчак взбучку в сети

1.4тЧитать материал на украинском

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова возмутилась действиями телеведущей Ксении Собчак, которая рыскала в ее спальне и наткнулась на некий неприличный предмет.

Об этом светская львица написала в своем Instagram, приложив также отрывки шоу "Осторожно, Собчак", в ходе которого это произошло.

"Люди, ну как же так! Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе. А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость. Этот человек готов на все ради пиара и лайков. Зависть, злобу, неудовлетворенность как женщины, ехидство и бессовестность не вытравить, видимо из нее", – пожаловалась Волочкова.

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Она "спустила на тормозах", что телеведущая щупала за грудь, чтобы убедиться в естестве. Балерину возмутило, что ее "подруга" поставила скрытую камеру в бане и микрофон.

"Не поможет фаллоимитатор": Волочкова устроила Собчак взбучку в сети

скриншот

"Но когда без моего ведома Собчак залезла в мою спальню и лазила по шкафам и тумбочкам! В поисках следов моего любимого, но кроме топора ничего не нашла. И не стеснялась признаться в своей программе, что она так сделала и рылась в вещах. Шок. Просто фу! Ксения, тебе уже не поможет ни топор, фаллоимитатор. Ты совесть свою продала! И уже давно. А ходы твои – дешевые и бессовестные. Вот почему ты не любима мужчинами и несчастна. Фу. Я от тебя не ожидала", – подчеркнула Волочкова.

Ксения Собчак и Анастасия Волочкова

Ксения Собчак и Анастасия Волочкова

Instagram@volochkova_art

Балерина также добавила, что после подобной дерзости с Собчак мало кто согласится сотрудничать в рамках ее проекта, если она себя так ведет.

Люди, ну как же так...😔 Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе.. А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость.😝 Этот человек готов на все ради пиара и лайков.😝 Зависть, злобу, неудовлетворенность как женщины, яхидство и бессовестность не вытравить, видимо из нее. Ну ладно, грудь мою общупала, чтобы убедиться в ее естестве, но когда камеру скрытую поставила в бане и скрытый микрофон, мне уже было не по себе..😔 Но когда без моего ведома Собчак залезла в мою спальню и лазила по шкафам и тумбочкам!! 😝 В поисках следов моего любимого, но кроме топора ничего не нашла... И не стеснялась признаться в своей программе, что она так сделала и рылась в вещах... Шок. Просто ФУ!!!😝 А вы пустили бы такого человека в дом, оказав доверие? А в программе ее будете участвовать? Какое мерзкое ощущение на душе..😔 Простите.. Верю, вы понимаете.. А Собчак могу сказать: Ксения, тебе уже не поможет ни топор, фаллоимитатор.... Ты совесть свою продала! И уже давно.. А ходы твои-дешевые и бессовестные. Вот почему ты не любима мужчинами и несчастна. Фу. Я от тебя не ожидала.😔 Мое впечатление читайте по ссылке @kp_star_onlinekp в моем сториз. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #книги #дом

Допис, поширений Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках шоу Собчак пришла в дом к Волочковой, которая провела ей экскурсию. Балерина отвела подругу, с которой долгое время враждовала, в баню, где они друг друга хлестали и припомнили старые обиды.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.

Персоны
Анастасия ВолочковаКсения Собчак
Тег
шоу-бизнес
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Куздра Глокая
Куздра Глокая
Две дуры!
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