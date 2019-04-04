"Не поможет фаллоимитатор": Волочкова устроила Собчак взбучку в сети

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова возмутилась действиями телеведущей Ксении Собчак, которая рыскала в ее спальне и наткнулась на некий неприличный предмет.

Об этом светская львица написала в своем Instagram, приложив также отрывки шоу "Осторожно, Собчак", в ходе которого это произошло.

"Люди, ну как же так! Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе. А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость. Этот человек готов на все ради пиара и лайков. Зависть, злобу, неудовлетворенность как женщины, ехидство и бессовестность не вытравить, видимо из нее", – пожаловалась Волочкова.

Она "спустила на тормозах", что телеведущая щупала за грудь, чтобы убедиться в естестве. Балерину возмутило, что ее "подруга" поставила скрытую камеру в бане и микрофон.

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"Но когда без моего ведома Собчак залезла в мою спальню и лазила по шкафам и тумбочкам! В поисках следов моего любимого, но кроме топора ничего не нашла. И не стеснялась признаться в своей программе, что она так сделала и рылась в вещах. Шок. Просто фу! Ксения, тебе уже не поможет ни топор, фаллоимитатор. Ты совесть свою продала! И уже давно. А ходы твои – дешевые и бессовестные. Вот почему ты не любима мужчинами и несчастна. Фу. Я от тебя не ожидала", – подчеркнула Волочкова.

Ксения Собчак и Анастасия Волочкова Instagram@volochkova_art

Балерина также добавила, что после подобной дерзости с Собчак мало кто согласится сотрудничать в рамках ее проекта, если она себя так ведет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках шоу Собчак пришла в дом к Волочковой, которая провела ей экскурсию. Балерина отвела подругу, с которой долгое время враждовала, в баню, где они друг друга хлестали и припомнили старые обиды.

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