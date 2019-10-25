"Не помню предпоследнего": Лолита сделала откровенное признание о личной жизни после развода

Российская певица Лолита Милявская впервые после болезненного развода с мужем Дмитрием Ивановым сделала откровенное признание о личной жизни.

Как сообщает Cosmopolitan, 55-летняя звезда рассказала на праздновании 10-летия "Крокус Сити Холла", что в ее доме начали частенько ночевать разные мужчины.

Для мероприятия Лолита выбрала прозрачные брюки, сквозь которые можно было рассмотреть нижнее белье, бархатистую кофту с бантом, а образ дополнила классическими туфлями на шпильке. По данным издания, певица была в хорошем расположении духа и выглядела бодро и свежо.

Милявская станцевала в прозрачных штанах Сторис

"Я начала хорошеть еще когда числилась в браке. Потеря формы была из-за того, что был дискомфорт в отношениях, дискомфорт дома. А когда я ставлю точку, то я моментально хорошею. Чтобы мужчина ночевал у тебя дома, не обязательно с ним спать. Это может быть друг. Например, остаётся у меня Игорь Гуляев. Он мой хороший друг, которого я ощущаю своим однояйцевым близнецом. У нас есть симпатия друг к другу", — рассказала она.

По словам Лолиты, она сбросила более 15 килограммов благодаря избавлению от "энергетического вампира".

Лолита Милявская до развода Кадр из видео

"Все потому, что кровососы отваливаются! Давайте про бывших уже забудем. Я не помню, кто у меня был предпоследним", — добавила звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию и фотографии Иванова с новой пассией. Девушка является весьма состоятельной. У нее есть 14-летняя дочь.

Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись. чтобы больше не выяснять отношения.

Позже Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился.

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