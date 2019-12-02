Не покупайте это! Главные антитренды зимы 2020 года

Зима 2020 года порадовала модниц обилием модных решений, цветовой гаммой коллекций всемирно известных дизайнеров, а также своим разнообразием. В следующем году в тренде также остается лаконичность и простота. При этом у многих девушек в гардеробе накопилось достаточно вещей, от которых уже следует избавиться и не надевать их в грядущем сезоне.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о нескольких антитрендах зимы 2020 года.
pexels.com
Приталенные блузы
Классические, шелковые блузы приталенных моделей вышли из моды много лет назад. Но женщины, особенно те, которые работают в офисах усердно продолжают носить их. Пришло время прекращать это и заменить их на более удачные и трендовые модели.
Приталенные блузы
cutur.ru
Платье-свитер
Этот безумно удобный элемент гардероба пришелся многим по вкусу. Но иногда приходится отказываться от того, что вы любите во имя чего-то более стоящего и, в данном случае, модного. Особенно это касается платьев, которые подчеркивают фигуру.
Платье-свитер
krasota-ua.com
Брюки спортивного кроя
Спортивные штаны - оставьте для спортзала или прогулки с собакой вечером. К таким брюкам также относится модель с лампасами. В 2020 году дизайнеры предоставили такое разнообразие штанов, что замена любимым и удобным спортивкам точно найдется.
Брюки спортивного кроя
shafa.ua
Брюки со стрелками
Еще одна классика офисного стиля от которой придется отказаться. На место этого устаревшего тренда пришли новые и к ним следует присмотреться.
Брюки со стрелками
prom.ua
Юбка-клеш
Юбка-клеш - деталь гардероба, о которой нужно было забыть еще несколько сезонов назад. Замените ее на более современный вариант - макси или миди, из хорошей плотной ткани.
Юбка-клеш
prom.ua
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