Не покупайте это! Главные антитренды зимы 2020 года

Зима 2020 года порадовала модниц обилием модных решений, цветовой гаммой коллекций всемирно известных дизайнеров, а также своим разнообразием. В следующем году в тренде также остается лаконичность и простота. При этом у многих девушек в гардеробе накопилось достаточно вещей, от которых уже следует избавиться и не надевать их в грядущем сезоне.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о нескольких антитрендах зимы 2020 года.

pexels.com

Приталенные блузы

Классические, шелковые блузы приталенных моделей вышли из моды много лет назад. Но женщины, особенно те, которые работают в офисах усердно продолжают носить их. Пришло время прекращать это и заменить их на более удачные и трендовые модели.

Приталенные блузы cutur.ru

Платье-свитер

Этот безумно удобный элемент гардероба пришелся многим по вкусу. Но иногда приходится отказываться от того, что вы любите во имя чего-то более стоящего и, в данном случае, модного. Особенно это касается платьев, которые подчеркивают фигуру.

Платье-свитер krasota-ua.com

Брюки спортивного кроя

Спортивные штаны - оставьте для спортзала или прогулки с собакой вечером. К таким брюкам также относится модель с лампасами. В 2020 году дизайнеры предоставили такое разнообразие штанов, что замена любимым и удобным спортивкам точно найдется.

Брюки спортивного кроя shafa.ua

Брюки со стрелками

Еще одна классика офисного стиля от которой придется отказаться. На место этого устаревшего тренда пришли новые и к ним следует присмотреться.

Брюки со стрелками prom.ua

Юбка-клеш

Юбка-клеш - деталь гардероба, о которой нужно было забыть еще несколько сезонов назад. Замените ее на более современный вариант - макси или миди, из хорошей плотной ткани.

Юбка-клеш prom.ua

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку лучших трендовых вещей на зиму 2019-2020.

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