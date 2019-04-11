"Не по-пацански": режиссер "Киборгов" вмешался в скандал между Порошенко и Зеленским

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев высказался о конфликте между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

В интервью блогеру Андрею Луганскому он заявил, что действия Владимира Зеленского кажутся ему весьма непонятными. Кроме того, он обвинил кандидата в том, что тот не держит слово, которое дал.

Скриншот из видео

"Когда кто-то говорит о честности и ведет себя, как какой-то "крутой парень", который забивает встречу где-то, а потом с нее съезжает, то не по-пацански это. Я вырос в городе, где если ты не держишь слово или просто болтаешь - достаточно жесткое наказание было. Если ты такой парень, назначаешь встречу, что же ты тогда сдаешь на анализ только кровь? Если ты такой смелый, то сдавай все анализы, как полагается. Что же ты соскакиваешь с темы? Как-то это не по-пацански, раз уж мы перешли на такой разговор", - заявил Сеитаблаев.

Он отметил, что позиция "одного из кандидатов" по отношению к аннексии Крыма ему не понятна.

"Я что-то ни разу не слышал условий в 24 часа по отношению к оккупанту. Я что-то ни разу не слышал условий в 24 часа отпустить Олега Сенцова, про которого один из кандидатов даже записывал ролик и говорил, что он его поддерживает. Так вот, Олег сидит, как раз таки за то, что выступал против оккупации. Как там это все монтируется, я не понимаю. С одной стороны рассказывать , что поддерживаешь Сенцова, а с другой стороны, через суд добиваться возобновления показа сериала "Сваты", главный герой которого, Федор Добронравов, открыто поддерживает оккупацию Крыма", - говорит режиссер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко встретился с режиссером фильма "Киборги" Ахтемом Сеитаблаевым. Они разговаривали о войне и победе, возвращении Крыма и Донбасса, а также о развитии украинского кинематографа.

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