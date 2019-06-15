Не обошлось без пикантных игрушек: Каменских показала, как отгуляла девичник

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потап), показала, как отпраздновала девичник.
Фото гуляний звезда поделилась в Instagram.
"Мои девочки, которые продумали все до мелочей: начиная от невероятной стилизации всего праздника, развлечений и сладостей, заканчивая шикарным президентским номером hyatt regency kyiv с потрясающе красивой терассой", - написала певица.
На девичнике, как в Лас-Вегасе: все, что случилось на #NKBRIDEPARTY, осталось только на #NKBRIDEPARTY. В новом выпуске #NKblog мы показали самую насыщенную эмоциями и приключениями первую часть нашего дня! Вторая часть, самая личная и душевная, прошла в невероятном @queen.kyiv ♥️ Без телефонов и социальных сетей. Очень важно иногда наслаждаться моментом здесь и сейчас ✨
Кроме этого, на канале Насти в Youtube вышел специальный блог, посвященный празднику.
Видео началось с розыгрыша. По просьбе подруг Насти известный телеведущий Владимир Остапчук и участник группы ZBSband Богдан Буйлук переоделись в полицейских и остановили машину Каменских. Ребята встретили певицу и "посвятили" ее в невесты секс-игрушкой.
Далее девушки отправились номер в Hyatt Regency Kyiv c террасой на последнем этаже.
После посиделок в гостинице Настя с подругами поехала в новый столичный клуб Queen на закрытую часть празднования.
Каменских удивили на девичнике пикантной игрушкой
скрин NKblog
скрин NKblog
скрин NKblog
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из медового месяца.
Потап делился эротическими фотографиями голой жены.
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