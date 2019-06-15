Не обошлось без пикантных игрушек: Каменских показала, как отгуляла девичник

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потап), показала, как отпраздновала девичник.

Фото гуляний звезда поделилась в Instagram.

"Мои девочки, которые продумали все до мелочей: начиная от невероятной стилизации всего праздника, развлечений и сладостей, заканчивая шикарным президентским номером hyatt regency kyiv с потрясающе красивой терассой", - написала певица.

Кроме этого, на канале Насти в Youtube вышел специальный блог, посвященный празднику.

Видео началось с розыгрыша. По просьбе подруг Насти известный телеведущий Владимир Остапчук и участник группы ZBSband Богдан Буйлук переоделись в полицейских и остановили машину Каменских. Ребята встретили певицу и "посвятили" ее в невесты секс-игрушкой.

Далее девушки отправились номер в Hyatt Regency Kyiv c террасой на последнем этаже.

После посиделок в гостинице Настя с подругами поехала в новый столичный клуб Queen на закрытую часть празднования.

Каменских удивили на девичнике пикантной игрушкой скрин NKblog

скрин NKblog

скрин NKblog

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