"Не нравится": Лобода оскандалилась заявлением об Украине

Популярная певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, сделала скандальное признание об Украине.

В одном из интервью она заявила, что не считает украинский язык родным, а английский ей "больше по душе", передает Styler.

Лобода призналась, что петь на родном языке у нее не очень хорошо получается, хотя общаться на нем она может легко. Однако ей это "не очень нравится".

Светлана Лобода Instagram

Несмотря на такое отношение к родине, которую певица променяла на Россию, она все же любит украинскую кухню. По словам Лободы, ей нравятся вареники с мясом на пару и сало, перемолотое с чесноком. Но только с одной поправкой – если готовит ее мама.

Светлана Лобода Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода неожиданно для всех заговорила на украинском языке в эфире российского ТВ.

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