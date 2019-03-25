"Не нравится": Лобода оскандалилась заявлением об Украине

Популярная певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, сделала скандальное признание об Украине.
В одном из интервью она заявила, что не считает украинский язык родным, а английский ей "больше по душе", передает Styler.
Лобода призналась, что петь на родном языке у нее не очень хорошо получается, хотя общаться на нем она может легко. Однако ей это "не очень нравится".
Светлана Лобода
Несмотря на такое отношение к родине, которую певица променяла на Россию, она все же любит украинскую кухню. По словам Лободы, ей нравятся вареники с мясом на пару и сало, перемолотое с чесноком. Но только с одной поправкой – если готовит ее мама.
Светлана Лобода
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода неожиданно для всех заговорила на украинском языке в эфире российского ТВ.
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