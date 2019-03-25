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СпортLady

/Люди

"Не нравится": Лобода оскандалилась заявлением об Украине

1.6тЧитать материал на украинском

Популярная певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, сделала скандальное признание об Украине.

В одном из интервью она заявила, что не считает украинский язык родным, а английский ей "больше по душе", передает Styler.

Лобода призналась, что петь на родном языке у нее не очень хорошо получается, хотя общаться на нем она может легко. Однако ей это "не очень нравится".

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Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram

Несмотря на такое отношение к родине, которую певица променяла на Россию, она все же любит украинскую кухню. По словам Лободы, ей нравятся вареники с мясом на пару и сало, перемолотое с чесноком. Но только с одной поправкой – если готовит ее мама.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода неожиданно для всех заговорила на украинском языке в эфире российского ТВ.

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Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесукраинский язык
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Комментарии
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Тупая блядь! :)
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Кому воно цікаве?🤔
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