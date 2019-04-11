"Не надо открывать свой рот": Пригожин жестко высказался о Волочковой

Российский продюсер Иосиф Пригожин жестко раскритиковал скандальную балерину Анастасию Волочкову. Так, он посоветовал ей "не открывать рот", после того, как артистка заявила, что россияне, находящиеся за чертой бедности, сами в этом виноваты, и посоветовала тем, кому плохо живется в РФ, "выезжать в другие страны".

Кроме того, Пригожин обвинил балерину в том, что она не разбирается ни в политике ни в экономике, пишет "Федеральное агенство новостей".

"Обалдеть можно просто. Россияне не могут быть виноваты в том, что оказались за чертой бедности, потому что есть экономические и политические обстоятельства, которые от них не зависят. И если ты не разбираешься ни в экономике, ни в политике, не надо открывать свой рот", - заявил Пригожин.

По его словам, то, что думает, говорит и делает человек, зависит от уровня его образования, окружения, сферы интересов, профессии и так далее.

"А знает ли она, что в Европе сегодня огромное количество людей находятся за чертой бедности? Проблема, которую Волочкова пытается поднять, — это не ее проблема. Это проблема общегосударственная и общечеловеческая. Все хотят жить лучше. И чтобы создать условия для комфортной жизни большого количества людей, надо много работать. А давать оценку тому, что говорит Волочкова, — это надо быть просто больным человеком", - добавил продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Анастасия Волочкова заявила, что остается жить на Мальдивах, а приезжать в Россию будет только по "творческой необходимости".

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