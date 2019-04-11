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"Не надо открывать свой рот": Пригожин жестко высказался о Волочковой

1.1тЧитать материал на украинском

Российский продюсер Иосиф Пригожин жестко раскритиковал скандальную балерину Анастасию Волочкову. Так, он посоветовал ей "не открывать рот", после того, как артистка заявила, что россияне, находящиеся за чертой бедности, сами в этом виноваты, и посоветовала тем, кому плохо живется в РФ, "выезжать в другие страны".

Кроме того, Пригожин обвинил балерину в том, что она не разбирается ни в политике ни в экономике, пишет "Федеральное агенство новостей".

"Не надо открывать свой рот": Пригожин жестко высказался о Волочковой
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"Обалдеть можно просто. Россияне не могут быть виноваты в том, что оказались за чертой бедности, потому что есть экономические и политические обстоятельства, которые от них не зависят. И если ты не разбираешься ни в экономике, ни в политике, не надо открывать свой рот", - заявил Пригожин.

По его словам, то, что думает, говорит и делает человек, зависит от уровня его образования, окружения, сферы интересов, профессии и так далее.

"А знает ли она, что в Европе сегодня огромное количество людей находятся за чертой бедности? Проблема, которую Волочкова пытается поднять, — это не ее проблема. Это проблема общегосударственная и общечеловеческая. Все хотят жить лучше. И чтобы создать условия для комфортной жизни большого количества людей, надо много работать. А давать оценку тому, что говорит Волочкова, — это надо быть просто больным человеком", - добавил продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Анастасия Волочкова заявила, что остается жить на Мальдивах, а приезжать в Россию будет только по "творческой необходимости".

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Персоны
Анастасия ВолочковаИосиф Пригожин
Место
Россия
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