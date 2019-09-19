"Не надо лезть": Алибасов вмешался в шумиху вокруг болезни Заворотнюк

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов призвал СМИ и общественность прекратить давление на больную актрису Анастасию Заворотнюк.

С таким заявлением он выступил в комментарии изданию ФАН, напомнив, что каждый человек бывал в состоянии, когда хочется побыть с родными вдали от внимания.

По словам Алибасова, он работал с Заворотнюк на телеканале М1 над утренней программой. Продюсер тогда осознал, каким удивительным человеком является актриса.

Алибасов ответил на шумиху вокруг Заворотнюк

"Я уже лет 15 как не слежу за новостями, потому что моя жизнь мне кажется интереснее и важнее, чем жизнь тех, о которых пишут в СМИ. Про Настю – если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть. В Европе и Америке это карается законом, между прочим", – отметил он.

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