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19 сентября • обновлено в 20:15
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"Не надо лезть": Алибасов вмешался в шумиху вокруг болезни Заворотнюк

2.3т Читать материал на украинском

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов призвал СМИ и общественность прекратить давление на больную актрису Анастасию Заворотнюк.

С таким заявлением он выступил в комментарии изданию ФАН, напомнив, что каждый человек бывал в состоянии, когда хочется побыть с родными вдали от внимания.

По словам Алибасова, он работал с Заворотнюк на телеканале М1 над утренней программой. Продюсер тогда осознал, каким удивительным человеком является актриса.

Алибасов ответил на шумиху вокруг Заворотнюк

Алибасов ответил на шумиху вокруг Заворотнюк

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"Я уже лет 15 как не слежу за новостями, потому что моя жизнь мне кажется интереснее и важнее, чем жизнь тех, о которых пишут в СМИ. Про Настю – если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть. В Европе и Америке это карается законом, между прочим", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Бари Алибасов Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес скандалы рак
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