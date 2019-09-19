"Не надо лезть": Алибасов вмешался в шумиху вокруг болезни Заворотнюк

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов призвал СМИ и общественность прекратить давление на больную актрису Анастасию Заворотнюк.
С таким заявлением он выступил в комментарии изданию ФАН, напомнив, что каждый человек бывал в состоянии, когда хочется побыть с родными вдали от внимания.
По словам Алибасова, он работал с Заворотнюк на телеканале М1 над утренней программой. Продюсер тогда осознал, каким удивительным человеком является актриса.
Алибасов ответил на шумиху вокруг Заворотнюк
"Я уже лет 15 как не слежу за новостями, потому что моя жизнь мне кажется интереснее и важнее, чем жизнь тех, о которых пишут в СМИ. Про Настю – если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть. В Европе и Америке это карается законом, между прочим", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
Позже СМИ сообщили, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября появилась информация, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
В ответ на шумиху сооснователь Baza Никита Могутин написал, что Анастасия все это время была в сознании, а другая информация является ложью.
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.