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29 января • обновлено в 19:18
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"Не мы начали": Вакарчук сделал резкое заявление о "чужой" войне в Украине

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Глава фракции "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что украинцы много веков подряд были втянуты в чужие войны, и так происходит и с Донбассом, где конфликт развязала Россия.

Своим мнением он поделился в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторского видеопроекта "Орестократія" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, вопросы вызвала песня Вакарчука "Не твоя война". Там фигурируют следующие строки: "Скільки іще забере вона, твоїх дітей не твоя війна?"

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Вакарчук сделал резкое заявление о "чужой" войне

Вакарчук сделал резкое заявление о "чужой" войне

Скриншот из видео

"Твоя война" – это та война, которая тебе нужна для чего-то, которую ты сам начинаешь. Последние украинцы, которые вели сознательные войны – это, пожалуй, еще князья Святослав, Владимир, когда они инициировали какие-то походы для объединения земель", – высказался Вакарчук.

Он вспомнил исторические события и отметил миролюбивость украинской нации.

"Украинцы никогда не посягали на другие территории. Но случалось так, что мы становились действующими лицами, субъектами или объектами чужих войн. И мы постоянно были втянуты в какие-то игры. Трагическая наша страница истории освободительная борьба УПА, сегодня ею манипулируют наши враги, якобы члены УПА помогали нацистам. На самом деле они боролись против нацизма, как и против коммунизма, потому что считали, что и те, и другие навязывают нам чужие войны. Собственно, об этом и песня", – поделился своим виденьем Вакарчук.

"Я всегда говорю на своих концертах, не мы начали эту войну, но мы обязательно ее выиграем", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
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