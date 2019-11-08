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8 ноября • обновлено в 15:43
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"Не может долго продолжаться": муж Лолиты сделал новое заявление о разводе

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Муж российской певицы Лолиты Дмитрий Иванов поделился подробностями развода.

Как передает Telegram-канал "НеМалахов", мужчина хочет поскорее развестись с Лолитой, и обвиняет в затянувшемся бракоразводном процессе СМИ.

Лолита и Дмитрий Иванов

Лолита и Дмитрий Иванов

Personastars

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Иванов уверяет, что главной причиной расставания со звездой стали недопонимания. По словам Дмитрия, они неоднократно пытались решить свои проблемы с Лолитой, однако каждый раз они не могли прийти к компромису.

"В отношениях должны работать два человека. Мы не раз садились за стол переговоров, но не достигли консенсуса. И наши отношения стали сходить на нет. Мы перестали понимать друг друга. Это не может долго продолжаться, это и было причиной того, что я пошел и подал на развод", - говорит Иванов.

Лолита и Дмитрий Иванов

Лолита и Дмитрий Иванов

Personastars

Также, по мнению мужчины, в том, что они с Лолитой до сих пор не развелись, виновата пресса:

"Сначала зашел во Дворец бракосочетания, где мы зарегистрировали брак. Там сказали, что, если я один, то нас может развести только мировой судья. Поэтому я подал заявление в мировой суд. Если бы не вмешательство прессы, то нас бы давно уже развели, чего я и хочу".

Лолита и Дмитрий Иванов

Лолита и Дмитрий Иванов

Инстаграм

Лолита и Дмитрий Иванов

Лолита и Дмитрий Иванов

Hello!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию и фотографии Иванова с новой пассией. Девушка является весьма состоятельной. У нее есть 14-летняя дочь.

Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись. чтобы больше не выяснять отношения.

Позже Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился.

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Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
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