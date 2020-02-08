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8 февраля • обновлено в 07:41
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Не может даже обуться: модель с 26-м размером груди вызвала споры в сети. Жуткие фото

3.1т
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42-летняя модель Фокси Манагери, которая сделала себе грудь 26-го размера, вызвала ажиотаж в сети новыми снимками.

На ее странице в Instagram появилась запись под названием "Я никогда не прекращу увеличивать свою грудь". Отметим, что на ее страницу подписано более 160 тысяч человек. Сама Манагери называет себя абсолютно счастливой, хоть и признает, что грудь доставляет ей массу неудобств.

Не может даже обуться: модель с 26-м размером груди вызвала споры в сети. Жуткие фото

Например, она не может готовить пищу на передней конфорке плиты, ведь ее грудь может просто заняться. "Мне нужно поставить ногу в сторону, чтобы надеть обувь, я просто не могу наклониться. Спускаясь по лестнице, я сильно падаю. Поэтому держусь за поручни, чтобы сохранить свою жизнь", — рассказывала Фокси. в интервью Daily Mail.

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В комментариях к постам Фокси очень разные комментарии. Одни называют ее "богиней" и "красавицей", другие считают, что импланты женщины — велики и ей стоит остановиться.

Предлагаем посмотреть на самые жуткие фото из Instagram Фокси Манагери.

Не может даже обуться: модель с 26-м размером груди вызвала споры в сети. Жуткие фото

Источник: @foxy_menagerie

Не может даже обуться: модель с 26-м размером груди вызвала споры в сети. Жуткие фото

Источник: @foxy_menagerie

Не может даже обуться: модель с 26-м размером груди вызвала споры в сети. Жуткие фото

Источник: @foxy_menagerie

Не может даже обуться: модель с 26-м размером груди вызвала споры в сети. Жуткие фото

Источник: @foxy_menagerie

Не может даже обуться: модель с 26-м размером груди вызвала споры в сети. Жуткие фото

Источник: @foxy_menagerie

Не может даже обуться: модель с 26-м размером груди вызвала споры в сети. Жуткие фото

Источник: @foxy_menagerie

Не может даже обуться: модель с 26-м размером груди вызвала споры в сети. Жуткие фото

Источник: @foxy_menagerie

Не может даже обуться: модель с 26-м размером груди вызвала споры в сети. Жуткие фото

Источник: @foxy_menagerie

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка с рекордным 13-м размером груди Мила Кузнецова стала участницей шоу "Кто против блондинок?".

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Автор
Юрко Медянык
Место
Великобритания
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Жуть то какая.
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lipatov serega
lipatov serega
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Livesey David
Livesey David
Бедная больная женщина.
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