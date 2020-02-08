Не может даже обуться: модель с 26-м размером груди вызвала споры в сети. Жуткие фото

42-летняя модель Фокси Манагери, которая сделала себе грудь 26-го размера, вызвала ажиотаж в сети новыми снимками.

На ее странице в Instagram появилась запись под названием "Я никогда не прекращу увеличивать свою грудь". Отметим, что на ее страницу подписано более 160 тысяч человек. Сама Манагери называет себя абсолютно счастливой, хоть и признает, что грудь доставляет ей массу неудобств.

Например, она не может готовить пищу на передней конфорке плиты, ведь ее грудь может просто заняться. "Мне нужно поставить ногу в сторону, чтобы надеть обувь, я просто не могу наклониться. Спускаясь по лестнице, я сильно падаю. Поэтому держусь за поручни, чтобы сохранить свою жизнь", — рассказывала Фокси. в интервью Daily Mail.

В комментариях к постам Фокси очень разные комментарии. Одни называют ее "богиней" и "красавицей", другие считают, что импланты женщины — велики и ей стоит остановиться.

Предлагаем посмотреть на самые жуткие фото из Instagram Фокси Манагери.

Источник: @foxy_menagerie

Источник: @foxy_menagerie

Источник: @foxy_menagerie

Источник: @foxy_menagerie

Источник: @foxy_menagerie

Источник: @foxy_menagerie

Источник: @foxy_menagerie

Источник: @foxy_menagerie

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка с рекордным 13-м размером груди Мила Кузнецова стала участницей шоу "Кто против блондинок?".

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.