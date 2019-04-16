"Не могу промолчать!" Собчак и Галкин поспорили из-за пожара в соборе Парижской Богоматери

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак и шоумен Максим Галкин поспорили из-за пожара в знаменитом французском соборе Парижской Богоматери.

Так, ведущая написала в своем Instagram-аккаунте, что к пожару привела общая ситуация во Франции.

"Сегодня Нотр-Дама не стало. И, конечно, потом найдут реальную причину "возгорания", но я эту причину знаю давно. Моя любимая Франция стала такой страной, где бьют витрины дорогих бутиков просто потому, что они дорогие, каждую неделю бастуют профсоюзы, налоги таковы, что успешные люди просто переезжают, а уволить человека стало почти невозможным. И я абсолютно убеждена, что это как-то кармически связано с тем, что сгорел шедевр, который всем своим видом представлял наглую роскошь, огромный вложенный труд, и победу Воли Человека над миром", — высказалась Собчак.

Галкин в комментариях написал, что не может не прокомментировать пост коллеги.

"Уж прости, не могу удержаться, чтоб не вставить свои пять копеек. Люди выходят на улицы с протестом, когда видят, что власть их не уважает, а бутики громят всегда, когда много людей неконтролируемо выходят. Но большинство выходят не для того, чтобы громить. И еще: преступная халатность, из-за которой возникают пожары, не имеет ни национальности, ни религии", — добавил Максим.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть в ужасе из-за пожара в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции, который вспыхнул 15 апреля и разрушил существенную часть уникальной памятки. Своей реакцией на происходящее поделились многие звезды.

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