''Не могу ему изменять!'' Волочкова объявила о переезде из России

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова объявила, что переезжает на Мальдивы на постоянное место жительство.

Об этом она рассказала в своем видеообращении к поклонникам, которое опубликовала в Instagram (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять", – подписала она.

Анастасия Волочкова instagram

Балерина заявила, что пользователи активно комментируют ее пляжные фото, поэтому она решила остаться на Мальдивах и радовать поклонников новыми снимками и видео. После соответствующего признания Волочкова нырнула в воду.

Стоит отметить, что в комментариях даже обрадовались ее переезду, посоветовав сделать это как можно скорее.

"Только такой пустышки там и не хватает. Чеши быстрее", "Слава Богу. Оставайтесь на всегда", "А как же твоя любимая грязь в Саках", "Что, и на этом видео пьяная?" – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова отправилась на Мальдивы после Нового года, который встретила в ледяной купели. Сразу же по приезду балерина продемонстрировала пользователям шпагат на пляже, но нарвалась на критику.