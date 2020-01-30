"Не могу больше молчать": Любовь Успенская рассказала о болезни дочери

Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская рассказала о состоянии ее дочери Татьяны, которая осенью 2018 года попала в аварию на Коста-Рике.

Так, на своей странице в Instagram артистка написала откровенный пост, которым надеется остановить поток сплетен и разговоров о ее дочери.

Любовь Успенская с дочерью Татьяной sobesednik.ru

"Мне больно говорить об этом и делать подобные заявления. Но я понимаю, что по-другому поток разговоров и сплетен не остановить. Каждый из нас в первую очередь человек, а уж потом все остальное. А каждый человек на самом деле мечтает о том, чтобы быть счастливым. Что конкретно ему для этого нужно – это уже личное дело каждого. Но факт остается фактом. Я тоже мечтаю, мечтаю, чтобы состояние моей дочери стабилизировалось и все трудности, которые нам приходится преодолевать каждый день – остались в прошлом. Я поделилась своей болью потому что не могу больше молчать", – пишет Успенская.

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Instagram @uspenskayalubov_official

Так, через издание КП артистка обратилась к поклонникам:

Instagram @uspenskayalubov_official

Instagram @uspenskayalubov_official

Отметим, что осенью 2018 года Татьяна Плаксина на отдыхе в Коста-Рике неудачно упала с велосипеда и сломала челюсть. Девушка перенесла две сложных операции. Однако у Татьяны началось заражение крови из-за чего была проведена еще одна операция. Осенью 2019 года Успенская рассказала, что у ее дочки запланировано еще одно хирургическое вмешательство – четвертое.

После борьбы с болезнями у Татьяны начались психологические проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Любовь Успенская посетила программу AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой, где призналась, что на ее глазах когда-то убили шестерых людей.

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