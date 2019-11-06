"Не могли пристроиться": Асмус впервые рассказала, как снимали нашумевшую сцену секса

Российская актриса Кристина Асмус, которая на днях оказалась в центре скандала из-за постельной сцены в фильме "Текст", рассказала подробности съемки.

Сегодня, 6 ноября, артистка стала гостьей шоу "МорозоваХЗШОУ", где призналась, что ожидала подобной реакции на фильм, когда принимала решение о съемках.

Кристина Асмус Инстаграм Кристины Асмус

"Это было нормально. Более того, я ожидала еще хлеще реакции. Наше общество не готово к такому. И даже, когда я выложила трейлер, где моя героиня целуется с другим героем, люди начали спрашивать: "Это графика, монтаж, дублеры?" То есть, даже это людей очень шокировало", - заявила Кристина.

Видео предназначено только для лиц, достигших 18 лет.

Также Асмус рассказала, как снималась нашумевшая постельная сцена:

"Мне было очень трудно, как женщине, матери. Как личности, которая себя стесняется. Было всего четыре дубля. Первые три были совершенно детские. Они были лайтовые, в абсолютном зажиме. Это были Ваня Янковский и Кристина Асмус, которые не могли пристроиться друг к другу. Поэтому был четвертый дубль, и именно он вошел в финальный монтаж".

Кристина Асмус, Иван Янковский и Иван Ургант Инстаграм Кристины Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов Инстаграм Кристины Асмус

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик Гарик Харламов прокомментировал фильм "Текст", в котором снялась его супруга актриса Кристина Асмус.

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