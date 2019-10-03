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3 октября • обновлено в 12:46
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"Не мог стоять, тряслись руки": стало известно о проблемах со здоровьем у Боярского

1.5т Читать материал на украинском

Известный российский актер Михаил Боярский может страдать из-за болезни сердца.

Так, на днях он был замечен в аптеке: артист едва стоял на ногах и у него тряслись руки. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на фармацевта.

"Он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Даже не смог стоять, у него тряслись руки. Купил сердечные препараты, препарат, понижающий пульс, и свое постоянное лекарство", — рассказала сотрудница аптеки.

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Михаил Боярский

Михаил Боярский

Фото: RT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Боярский нарушил правила дорожного движения, припарковав свою машину в неположенном месте. Тогда актер заявил, что в тот день его не было в Санкт-Петербурге, а если он и нарушил, то пусть к нему придет ГАИ.

В сети гневно отреагировали на скандал с Боярским. Многие пользователи написали, что "Д’Артаньян зазвездился".

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Персона
Михаил Боярский
Место
Россия
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