"Не мог подождать?" Киркорова пристыдили в сети из-за похорон Началовой

Российского музыканта Филиппа Киркорова пристыдили из-за похорон певицы Юлии Началовой, которая скончалась несколько дней назад в одной из московских клиник. Так, артист анонсировал свое выступление, которое состоится 21 марта.
Поклонники артиста отметили, что в этот день будет похорон Началовой. Фото Киркоров разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
Филипп Киркоров
Sputnik Молдова
Потрясающий вечер в обществе роскошных женщин - Великой АКТРИСЫ ГОЛЛИВУДА ХЕЛЛЕН МИРРЕН @helenmirren и очаровательной АНИ ЛОРАК @anilorak Встречаемся на ПРЕМИИ "BRAVO" @bravopremia, где 21 марта, в КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ @statekremlinpalace мы с ЕЛЕНОЙ СЕВЕР @sever_elena проведём "ВТОРУЮ ЦЕРЕМОНИЮ ВРУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ" !! НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!!✌️
"21 марта похороны Юлии Началовой", "Не мог подождать, пока Юлечку похоронят?", "Если будет премия, то все звезды будут к ней готовиться. Кто нибудь приедет с Юлечкой простится?", - пишут в комментариях к снимку.
Не обошли стороной и украинскую певицу Ани Лорак, которая позировала на снимке вместе с Киркоровым. Так, некоторые пользователи сети удивились тому, что она одета, поскольку в последнее время она все чаще публикует откровенные снимки, а ее сценические костюмы больше похожи на белье.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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