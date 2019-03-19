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"Не мог подождать?" Киркорова пристыдили в сети из-за похорон Началовой

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Российского музыканта Филиппа Киркорова пристыдили из-за похорон певицы Юлии Началовой, которая скончалась несколько дней назад в одной из московских клиник. Так, артист анонсировал свое выступление, которое состоится 21 марта.

Поклонники артиста отметили, что в этот день будет похорон Началовой. Фото Киркоров разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Sputnik Молдова

"Не мог подождать?" Киркорова пристыдили в сети из-за похорон Началовой
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"21 марта похороны Юлии Началовой", "Не мог подождать, пока Юлечку похоронят?", "Если будет премия, то все звезды будут к ней готовиться. Кто нибудь приедет с Юлечкой простится?", - пишут в комментариях к снимку.

"Не мог подождать?" Киркорова пристыдили в сети из-за похорон Началовой
"Не мог подождать?" Киркорова пристыдили в сети из-за похорон Началовой

Не обошли стороной и украинскую певицу Ани Лорак, которая позировала на снимке вместе с Киркоровым. Так, некоторые пользователи сети удивились тому, что она одета, поскольку в последнее время она все чаще публикует откровенные снимки, а ее сценические костюмы больше похожи на белье.

"Не мог подождать?" Киркорова пристыдили в сети из-за похорон Началовой
"Не мог подождать?" Киркорова пристыдили в сети из-за похорон Началовой

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