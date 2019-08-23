"Не исключаю, что будет свадьба": Волочкова вышла в свет в прозрачном наряде и фате

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова пришла на презентацию своей обновленной книги "Плата за успех" в полупрозрачном белом костюме и фате.

По словам звезды, она выбрала такой наряд из-за того, что "все ждут ее свадьбу", сообщает "Комсомольская правда".

Анастасия Волочкова Фото: politrada.net.ua

"Все ждут мою свадьбу, приписывая мне разных мужчин. Это фата из моего нового спектакля "Балерина в зазеркалье цирка". Но я не исключаю, что у нас с любимым будет свадьба. Когда это будет и кто мой избранник — это я расскажу только накануне свадьбы. Я так люблю секреты и так люблю удивлять", — отметила Волочкова.

Анастасия Волочкова Фото: kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками вульгарным снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.

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