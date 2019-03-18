"Не ищите оскорблений!": Макаревич прокомментировал свое скандальное высказывание про "Уракрымнаш"

Легендарный российский музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич прокомментировал свое скандальное высказывание о россиянах, которые приветствовали аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Так, в беседе с Комсомольской правдой артист подтвердил, что среди его поклонников есть те, кто отстаивает позицию по Крыму, отличающуюся от мнения музыканта.

"Объяснить это можно так. Если, например, ты с каким-то человеком совпадаешь во взглядах на что-то, к примеру, на какую-то картину или на какую-то музыку, то тебе хочется думать, что ты с ним и во всем остальном тоже совпадаешь. На самом деле, конечно, так бывает далеко не всегда. Все люди взрослые, и каждый имеет свое мнение и, если угодно, свои заблуждения. Вот только и всего", — сказал Макаревич.

Фото: PersonaStars

Также он посоветовал поклонникам "не искать оскорблений там, где их нет".

"Пусть они не ищут оскорблений там, где их нет, и не читают комментарии всяких идиотов", — добавил музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макаревич назвал вторжение России в Украину большой ошибкой.

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