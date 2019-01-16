''Не имеет права!'' Украинская прима-балерина жестко прошлась по скандальному Полунину

Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины Кристина Шишпор прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг артиста балета Сергея Полунина.

Шишпор заявила, что он не имеет права делать гомофобные и сексистские заявления, пишет ТСН.ua.

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"Сергея я уважаю как человека-профессионала и человека, который в искусстве сделал очень много всего – и полезного, и хорошего. Он звезда мирового масштаба. Но я себе бы такого не позволила. Считаю, он не имеет права. Как человек известный, на которого равняются и дети, и взрослые, который для многих людей является очень большой личностью, он не может быть таким жестоким по отношению к людям", - заявила Шишпор.

Также Шишпор высказалась и об отказе Парижской оперы работать с Полуниным, который должен был выступить там в спектакле "Лебединое озеро" в феврале этого года.

"Театр ему отказал, поскольку он не разделяет с ним эти взгляды. Ну а как по-другому? Поддерживать садизм – это неправильно", – сказала прима-балерина.

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