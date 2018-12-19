''Не хватает папы'': Лорак показала трогательное фото после новости о разводе

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая официально подала на развод с мужем Муратом Налчаджиоглу, обнародовала новое фото с дочкой.

Снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Украинка лаконично высказалась в посте — поставила возле него сердечко.

Многим фанатам понравилась фотография. Всего за три часа после публикации она собрала около 100 тысяч отметок с пальцем вверх.

instagram.com/anilorak

Подписчики Лорак назвали снимок очень нежным, а запечатленные эмоции искренними. Некоторые отметили, что рядом не хватает папы ребенка.

"Как же хорошо... подружки", "Мило!" "Счастье иметь доченьку", "Красавицы", "Очень трогательно", "Нежность", "Сколько чувств, любви и внимания в одном фото", "Не хватает папы", "Как хочется вас с Муратом снова увидеть вместе", — пишут в комментариях.

Напомним, мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу Телеканал 24

В это время Лорак участвовала в фестивале "Жара", который проходил в Баку (Азербайджан). Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то шептал ей на ушко и даже касался интимных зон. Посреди ночи пара удалилась из клуба, будучи изрядно навеселе.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же — гражданин Турции.