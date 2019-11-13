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13 ноября • обновлено в 22:47
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Не хотят переезжать: Дорофеева сделала признание о семье в Крыму

1.8т
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Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая является участницей группы "Время и Стекло", рассказала о своей семье, которая живет в аннексированном Крыму.

Информацией о том, как звезда видится с родственниками, она поделилась в интервью на шоу "Слава+" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Надя Дорофеева рассказала о родителях в Крыму

Надя Дорофеева рассказала о родителях в Крыму

Надя рассказала, что последний раз дома была примерно 4-5 лет назад. К ней периодически приезжают родственники из Крыма.

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"Ко мне приезжает мама, брат. Бабушка – нет, ей уже физически сложно. Мама не готова, потому что у нас там вся семья. Мама ухаживает за бабушкой, у мамы есть брат, еще сын – мой брат. Короче, там вся семья. У мамы там есть работа. Она приезжает сюда где-то раз в три месяца", – призналась Дорофеева.

Дорофеева рассказала о родителях в Крыму

Дорофеева рассказала о родителях в Крыму

Кадр из видео

По словам певицы, ее мама – активный человек, который при каждом отъезде домой постоянно плачет.

"Недавно кто-то из знакомых задал ей этот вопрос: "Может, переедете? – Нет, у меня же там все". И я прекрасно понимаю маму", – добавила Дорофеева.

Видео: Надя Дорофеева с мамой

Как сообщал OBOZREVATEL, также Дорофеева рассказала о ссорах и взаимоотношениях с коллегой по колективу Позитивом.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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