Не хотят переезжать: Дорофеева сделала признание о семье в Крыму

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая является участницей группы "Время и Стекло", рассказала о своей семье, которая живет в аннексированном Крыму.

Информацией о том, как звезда видится с родственниками, она поделилась в интервью на шоу "Слава+" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Надя Дорофеева рассказала о родителях в Крыму

Надя рассказала, что последний раз дома была примерно 4-5 лет назад. К ней периодически приезжают родственники из Крыма.

"Ко мне приезжает мама, брат. Бабушка – нет, ей уже физически сложно. Мама не готова, потому что у нас там вся семья. Мама ухаживает за бабушкой, у мамы есть брат, еще сын – мой брат. Короче, там вся семья. У мамы там есть работа. Она приезжает сюда где-то раз в три месяца", – призналась Дорофеева.

Дорофеева рассказала о родителях в Крыму Кадр из видео

По словам певицы, ее мама – активный человек, который при каждом отъезде домой постоянно плачет.

"Недавно кто-то из знакомых задал ей этот вопрос: "Может, переедете? – Нет, у меня же там все". И я прекрасно понимаю маму", – добавила Дорофеева.

Видео: Надя Дорофеева с мамой

Как сообщал OBOZREVATEL, также Дорофеева рассказала о ссорах и взаимоотношениях с коллегой по колективу Позитивом.

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