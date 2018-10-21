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''Не хотела показать'': Няша-Поклонская впервые прокомментировала тайную свадьбу

8.4тЧитать материал на украинском

Экс-"прокурор" аннексированного Россией Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская впервые прокомментировала тайную свадьбу, которую сыграла с руководителем Аппарата Уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым еще в августе.

Она пояснила в интервью НТВ, что хотела "избежать лишней шумихи" по поводу личной жизни и отпраздновать подальше от посторонних глаз.

"Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность, чтобы показать там либо некую шикарность, либо излишнюю скромность, либо еще что-то нашего мероприятия. Все получилось, как получилось. Мы делали это для себя", – сказала Поклонская.

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В свою очередь, ее супруг Соловьев пояснил, что получил свыше 200 звонков от знакомых и незнакомых журналистов.

"Я телефон взял, запрятал под диван. Потому что это совершенно было невозможно. Куча сообщений по всем мессенджерам: правда это или не правда", – отметил он.

Кроме того, Поклонская подтвердила, что танцевала под песню "Хутарянка". Эти кадры ранее попали в сеть, однако они были плохого качества.

"Песня настоящая — "Хуторянка", я — настоящая, причем в окружении детей, дети — настоящие, все было по правде", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые настоящие фотографии Поклонской с официальным мужем появились 23 августа. Подробности тогда она отказалась обсуждать.

Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
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