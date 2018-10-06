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СпортLady

''Не грусти за Муратом'': Лорак удивила фанатов грустным фото

1.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России удивила поклонников своим новым фото.

Пользователи сети отметили, что она выглядит очень грустной. Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

''Не грусти за Муратом'': Лорак удивила фанатов грустным фото
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''Не грусти за Муратом'': Лорак удивила фанатов грустным фото
''Не грусти за Муратом'': Лорак удивила фанатов грустным фото

Пользователи сети отметили, что у Лорак очень грустный взгляд.

''Не грусти за Муратом'': Лорак удивила фанатов грустным фото
''Не грусти за Муратом'': Лорак удивила фанатов грустным фото
''Не грусти за Муратом'': Лорак удивила фанатов грустным фото
''Не грусти за Муратом'': Лорак удивила фанатов грустным фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу, который ранее публично изменил ей с молодой киевлянкой Яной Беляевой. Столичным нотариусам пришли письма от Лорак, которые подтверждают, что пара находится в процессе развода.

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