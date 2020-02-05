"Не факт, что хватит здоровья": Вакарчук признался, употреблял ли он наркотики

Глава фракции "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о наркотиках и сексе в его жизни.

В частности, в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторского видеопроекта "Орестократія" Вакарчук признался, что рок-н-ролл и секс для него – это одно и то же, потому что музыка для него – это тоже секс (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Святослав Вакарчук Кадр из видео

А вот, отвечая на вопрос о наркотиках, певец заявил, что никогда их не пробовал:

"На счет наркотиков я могу вам точно сказать, что любые тяжелые наркотики прошли мимо меня по двум причинам. Во-первых, я очень хорошо изучил историю предшественников, и я помню фразу Кита Ричардса, моего авторитета, который сидел на всем, на чем можно. Так вот, он сказал: "Вы знаете, никогда не пробуйте то, что пробовал я. Во-первых, не факт, что вам хватит здоровья". А во-вторых, я знаю точно, что и без этого я создал бы все эти вещи".

Святослав Вакарчук в видеопроекте "Орестократія" Кадр из видео

Также артист ответил на слухи о том, что он не выходит на сцену без стимуляторов:

"Ни разу в жизни, кроме алкоголя (которого я употребляю немного), никогда никаких наркотиков и стимуляторов я не употреблял. Да и вообще, мне кажется, что когда ты чувствуешь настоящий кайф от того, что ты делаешь в студии, на сцене, если у тебя горят глаза (а они у меня горят), я не вижу смысла еще и портить себе здоровье".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук оправдался за поездку на корпоратив к разработчикам игры "Танчики" в Минск. Он заявил, что не знает, сколько получила группа за выступление.

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