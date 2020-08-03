Не дождался развода: мужа Гагариной заметили с новой девушкой. Фото
Фотографа Дмитрия Исхакова, который неофициально расстался с русской певицей Полиной Гагариной, заметили в компании молодой женщины с ребенком.
Как сообщает издание Super, спутницей Дмитрия может быть предпринимательница по имени Екатерина. Она занимается финансами и никак не связана с шоу-бизнесом (фото смотрите ниже).
На снимках, опубликованных в СМИ, в Ботаническом саду на ВДНХ фотограф везет с собой коляску, а темноволосая девушка несет на руках ребенка.
Позже фото этой же девушки появилось в Instagram-аккаунте Дмитрия – на нем она позирует полуобнаженной.
Отметим, звезды начали встречаться в 2013 году, а в 2014 году – поженились. В 2017 году у Полины и Дмитрия родилась дочь Мия. Супруги провели в браке шесть лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, Гагарина и Исхаков не живут вместе уже несколько месяцев. Бракоразводный процесс артисты пока не начинали. Официально пара еще муж и жена.