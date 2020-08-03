Не дождался развода: мужа Гагариной заметили с новой девушкой. Фото

Ольга Веркалец Люди 15:33, 3.08.2020 Обновлено: 15:46, 3.08.2020

Фотографа Дмитрия Исхакова, который неофициально расстался с русской певицей Полиной Гагариной, заметили в компании молодой женщины с ребенком.

Как сообщает издание Super, спутницей Дмитрия может быть предпринимательница по имени Екатерина. Она занимается финансами и никак не связана с шоу-бизнесом (фото смотрите ниже).

На снимках, опубликованных в СМИ, в Ботаническом саду на ВДНХ фотограф везет с собой коляску, а темноволосая девушка несет на руках ребенка.

Исхаков гулял в Ботаническом саду с девушкой
Фото: Super.ru
Исхакова заметили в компании с новой девушкой
Фото: Super.ru

Позже фото этой же девушки появилось в Instagram-аккаунте Дмитрия – на нем она позирует полуобнаженной.

Девушка, которую заметили в компании Исхакова
Instagram @isxakov

Отметим, звезды начали встречаться в 2013 году, а в 2014 году – поженились. В 2017 году у Полины и Дмитрия родилась дочь Мия. Супруги провели в браке шесть лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гагарина и Исхаков не живут вместе уже несколько месяцев. Бракоразводный процесс артисты пока не начинали. Официально пара еще муж и жена.

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