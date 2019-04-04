''Не достоин России'': известный философ вынес приговор Путину

Действующий президент России Владимир Путин не достоин своей страны, культуры, литературного наследия и тех диссидентов, которые бежали из РФ в Европу.

Таким мнением с журналистами "Сегодня" поделился французский философ и писатель Бернар-Анри Леви. Сегодня ему запрещен въезд в РФ.

Фото: facebook.com

"Он не достоин России и великой русской культуры. Он не достоин великого литературного наследия: от Толстого до Солженицына. Не достоин тех диссидентов, которых я сопровождал в бегстве. Именно они — достойные граждане России и, между прочим, Европы", — подчеркнул философ.

Шансы повстречать когда-либо Путина лично Леви назвал "не слишком высокими".

"Мне запрещено посещать Россию. Я удостоен чести находиться в черном списке европейцев без права на визу. Получить такой запрет по инициативе Путина — действительно честь. Но это одновременно грустно, потому что это мешает мне видеть моих русских друзей. Грустно, потому что я знаю, насколько в России живы демократические силы, и я расстроен, что мне пришлось оборвать с ними связь. Но все же такой запрет — это честь", — отметил он.

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