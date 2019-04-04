МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

''Не достоин России'': известный философ вынес приговор Путину

3.9тЧитать материал на украинском

Действующий президент России Владимир Путин не достоин своей страны, культуры, литературного наследия и тех диссидентов, которые бежали из РФ в Европу.

Таким мнением с журналистами "Сегодня" поделился французский философ и писатель Бернар-Анри Леви. Сегодня ему запрещен въезд в РФ.

''Не достоин России'': известный философ вынес приговор Путину

Фото: facebook.com

"Он не достоин России и великой русской культуры. Он не достоин великого литературного наследия: от Толстого до Солженицына. Не достоин тех диссидентов, которых я сопровождал в бегстве. Именно они — достойные граждане России и, между прочим, Европы", — подчеркнул философ.

Шансы повстречать когда-либо Путина лично Леви назвал "не слишком высокими".

"Мне запрещено посещать Россию. Я удостоен чести находиться в черном списке европейцев без права на визу. Получить такой запрет по инициативе Путина — действительно честь. Но это одновременно грустно, потому что это мешает мне видеть моих русских друзей. Грустно, потому что я знаю, насколько в России живы демократические силы, и я расстроен, что мне пришлось оборвать с ними связь. Но все же такой запрет — это честь", — отметил он.

Новости
"Слишком много похорон": писатель-террорист Прилепин размечтался о захвате Киева

Читайте также на OBOZREVATEL, как в России опозорились с выступлением мертвого писателя. Местные СМИ "воскресили" чешского писателя-сатирика Ярослава Гашека, умершего в 1923 году.

Узнай первым, кто выиграет "Евровидение-2019" в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Бернар-Анри ЛевиВладимир Путин
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
8
Смешно
6
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Нам не нужна Россия без Путина. Нам нужен земной шар без России! (с)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения