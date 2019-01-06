Абсолютно голая украинская поп-звезда показала горячее фото в снегу

Украинская поп-исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" удивила поклонников новым горячим фото.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует абсолютно голая на ледяной земле, чем вызвала массу удивленных откликов.

"Если что, это я на улице позирую. Почти в снегу. Чего не сделаешь для фотографии", – подписала звезда под фото.

Пользователей удивила выдержка певицы, ведь мужества для раздевания в такой мороз может хватить не многим. Однако некоторые также заметили, что Каминская очень худая.

"Все отлично, но немного бы кожи на ребра", "Так не долго заболеть. Оденься", "Красотка! Впрочем, как всегда", "Правильный ракурс", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Настя Каменских вызвала ажиотаж пикантным снимком.