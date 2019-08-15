"Не дают работать": у Повалий высказались о "запрете" певицы в Украине

Украинская певица Таисия Повалий гастролирует в России из-за того, что в родной стране ей "не дают работать".

Об этом заявил продюсер и муж звезды Игорь Лихута в интервью "КП в Украине". "Почему миллионы граждан выезжают работать за рубеж? Потому что дома для них не находится работы. Нам тоже приходится выезжать за рубеж, потому что нам, на примере Дворца "Украина", не дают работать в родной стране", — поделился Лихута.

Таисия Повалий Фото из Instagram

Также муж Повалий отметил, что многие думают якобы певица проживает в Москве и ее оттуда придется приглашать, чтобы она дала концерт. Но на самом деле они с женой все это время живут в Киевской области.

Таисия Повалий и Игорь Лихута Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, концерт Таисии Повалий, который должен был состоятся в Киеве в Дворце "Украина", оказался под угрозой срыва. Подробности читайте здесь.

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