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1 декабря • обновлено в 02:42
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Не далеко ушел? Данилко внезапно вернулся на "Х-Фактор"

4.6т
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Украинский шоумен, член жюри вокального шоу "Х-Фактор" на СТБ Андрей Данилко после скандального ухода с проекта принял окончательное решение.

В субботу, 30 ноября, он все же вернулся на шоу, пояснив, что успокоился. А лучшим призом для него стала награда M1 Music Awards. 2019 прямо во время прямых эфиров.

По словам шоумена, за время, пока его не было, он не сидел, сложа руки. Данилко все же выбрал участников в категории "Группы", которая ему внезапно досталась.

Андрей Данилко вернулся в "Х-Фактор"

Андрей Данилко вернулся в "Х-Фактор"

instagram/an.danilko

Новости
"Не буду смотреть, без него шоу умерло": в сети бурно отреагировали на уход Данилко из "Х-Фактора"

"Вишенкой на торте" стала неожиданная награда артиста в номинации "За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии" премии M1 Music Awards. 2019. Его наградили прямо во время возвращения на проект.

Не далеко ушел? Данилко внезапно вернулся на "Х-Фактор"

Как сообщал OBOZREVATEL, уход Данилко наделал много шума в сети. Во время тренировочного лагеря шоумен заявил, что чувствует себя "д*илом", когда узнал, что ему нужно выбирать среди участников в категории "Группы". В результате Андрей заявил, что уходит с проекта. Поклонники организовали целый флешмоб в сети, призывая Данилко вернуться.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Андрей Данилко
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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Dell Alex
Dell Alex
Клоун и мудак, что тут скажешь?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Свинья.
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