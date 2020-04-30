"Не было славы и денег, был только трэш": Хлывнюк откровенно рассказал о "Бумбокс" 15 лет назад

15 лет назад, в апреле 2005-го, вышел дебютный альбом популярной украинской группы "Бумбокс" – "Меломания". Пластинка вобрала в себя первые хиты коллектива "Супер-пупер", "Діагноз", "Гайки з Ямайки", "E-mail", "Бобiк"и другие.

По этому поводу Бумбокс начал на своей странице в Facebook "рассекречивать архивы" и вспоминать все самое интересное, связанное с этим альбомом. Эксклюзивно для OBOZREVATEL по случаю 15-летия "Меломании" фронтмен "Бумбокса" Андрей Хлывнюк рассказал о дебютном альбоме и первом концерте группы в Киеве (смотрите видео в конце материала).

"Бумбокс" 15 лет назад (2005 г.) Фото: Николай Степанченко

"Меломания" стала дебютной пластинкой в творчестве "Бумбокса". Мы с Валиком (дидж еем Валентином Матиюком – Ред.) и Андреем (гитаристом Андреем "Мухой" Самойло – Ред.) Быстро накопили ее на студии, и началось..." – вспоминает Хлывнюк.

Также фронтмен и продюсер группы привел ряд интересных фактов о выпуске дебютной пластинки и начале популярности "Бумбокса".

"Альбом, кроме нескольких действительно новых песен, существовал еще в конце девяностых. Каждая песня имеет реальную историю из моей жизни, и не одну. Не было никакой "студии". Славы, денег, красивого подписания контракта в кабинете с золотыми дисками на стенах тоже не было – был только настоящий трэш".

"Ну хорошо, студия была, но как была? Где-то на станции метро "Героев Днепра", звукоинженер ТНМК и гитарист Олег Артым снимал квартиру вместе с басистом группы "Карпа". Самой Карпе какое-то непродолжительное время нравился молодой и очень условно, перспективный я, но это уже совсем другая история", – добавил Андрей.

Лидер группы также вспомнил о том, как записывались первые хиты "Бумбокса". По словам Хлывнюка, продюсер и журналист Алексей Согомонов, который впоследствии также будет продюсировать и "Бумбокс" не догадывался о планах певца.

"Бумбокс" 15 лет назад Фото: Николай Степанченко

"Музыканты группы "Карпа" дружили с гитаристом "Мухой" и диджеем Валиком, которых я коварно одолжил у группы " Тартак" и мы, как могли уже, аранжировали мои старые и новые песни. Между тем Алексей Согомонов (в будущем продюсер группы "Бумбокс" – Ред.) работает в журнале "Экстрим" и ни сном, ни духом был о том, что я не только буду рассказывать как, но и действительно таки запишу хоть какой-то громкий крик. Ну, думаю, запишу, но нужно было о чем-то петь", – делится воспоминаниями Андрей Хлывнюк.

Музыканту пришло в голову петь о следующих темах, откуда и появились уже знаменитые хиты (перечень составлен по словам Андрея Хлывнюка):

Жаловаться на долгие зимы Троещины и площади Шевченко – песня "Зима".

Вспомнить неудачную попытку "вандализма" у стелы Ильича и "адаптировать" Питера Тоша украинской – "Бобік".

Годами носиться, как дурак с писаной торбой, с песней о любви без ответа, и выдать ее только в составе уже третьего по счету музыкальной банды ("Дастмикс", "Графит", "Бумбокс") – "Одна".

Cмеяться вместе над стилистикой "two step" и радоваться, овладев наконец ICQ, чтобы записать тогдашний суперхит – "Супер-пупер" (клип смотрите ниже).

Написать песню о "сладком болоте"; голос такой недосягаемой вокалистки с "Garbage", и играть с ними на "Просто Рок" лишь несколько лет спустя – "Рожеві Сиропи".

Поехать дикарями в Крым, встретить в Ялте Дмитрия Красного (кинопродюсера, близкого друга группы), познакомиться с донецкими девушками, потом вместе поехать маршруткой в Симеиз – "Почути".

"Гайки з Ямайки" – вообще моя первая песня...

Если на словах: "переливали ванны через край" вы представляете свечи и люксовые апартаменты, а не персонаж Бениссио Дель Торро в фильме "Страх и ненависть в Лас Вегасе" – вы ошибаетесь. "E-mail".

Попытка записать на пленку радость щенков, завладевших устройством и прослушивающих рок, хипхоп, джаз, которые понимают, что увлечение продлится всю жизнь – "Діагноз".

Разувериться, окончательно осознать, что ничего не получится и написать песню об этом – "День".

Сесть как-то на кухне, заварить чай и за 10 минут вдвоем, шутя, написать веселую песню, из которой, возможно, когда, что-то получится – "Каротин".

Винил "Меломания" (фан-пак)

Треклист альбома "Меломания" Бета-Каротин День Діагноз Е-mail Гайки з Ямайки Почути Рожеві сиропи Супер-пупер Одна Бобік Зима

Секреты пластинки "Меломания" от Андрея Хлывнюка:

Знаете ли вы, что "Меломаний" было пять? Три украинские и две российские. У группы впервые вышел альбом из одиннадцати песен, что стало традицией. Так, с 2005 по 2019, до выхода альбома "Тайный Код: Рубикон" количество песен в альбомах "Бумбокса" оставалось неизменным – их было именно одиннадцать.

"Меломания" была издана на кассетах и CD лейблом "Music Factory". Продажи были скромные, но стабильные, а вот шум вокруг группы сумасшедший, и после окончания летнего контракта альбом "Меломания" покупает "Moon Records".

"Бумбокс" Фото: Николай Степанченко

Релиз "Муна", выпущенный в 2007 году, включает еще две песни "Date with another ten" и "Песня для китайского летчика", записанные на бытовую видеокамеру продюсером группы Алексеем Согомоновым во время московского концерта банды в клубе "Китайский Летчик Джао-Да" и позже оцифрованные (сейчас такое невозможно представить), три видеоклипа: "Супер-пупер", "E-mail" и "Бобiк", картонную обложку и 32-страничный буклет с фотографиями и текстами песен.

В 2019 году киевский лейбл "Aby Sho Music" выдает винил "Меломания". Существует бюджетная версия пластинки и фан-пак. Фан-пак – мечта любого тру-фана – красно-черный винил, набор олдскульных стикеров с символикой группы, слипмат с лого ББ, многостраничный буклет и реплика рекламного постера 2005 года.

"Бумбокс" в 2005 году Фото: Николай Степанченко

История "Меломании" в России

Лейбл "Вдох" внимательно следил за новинками и предлагал издать альбом в России. Хлывнюк и Согомонов были против, но на встрече с представителями лейбла было принято коллективное решение "рискнуть".

Риск не был оправдан – с трудом продается чуть более 200 экземпляров пластинки. Это издание отличается несогласованной с группой тонировкой фотографий "под старину" и логотипом лейбла на обложке, что вызвало недовольство Согомонова.

Победное шествие песни "Вахтерам" и полгода переговоров приводят к выпуску 10 июня 2008 сразу двух альбомов "Меломанiя" и "Family Бизнес" на лейбле-гиганте "Монолит". В этом издании альбома 11 песен, три клипа, буклет, оно мало чем отличается от оригинала.

Первый концерт группы "Бумбокс" в Киеве (клуб "Бабуин", 2005 год): фото

Первый концерт "Бумбокса" в Киеве Фото: Наталья Макарова

Первый концерт "Бумбокса" в Киеве Фото: Наталья Макарова

Первый концерт "Бумбокса" в Киеве Фото: Наталья Макарова

Первый концерт "Бумбокса" в Киеве Фото: Наталья Макарова

Первый концерт "Бумбокса" в Киеве Фото: Наталья Макарова

Первый концерт "Бумбокса" в Киеве Фото: Наталья Макарова

Один из первых клипов "Бумбокс" – "Супер-пупер": смотреть онлайн

Видео к песне "Бумбокс" – E-mail: смотреть онлайн

Песня "Діагноз":

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк эмоционально высказался об украинских звездах в России.